Zwei Revoluzzer von damals, unterwegs an der französischen Mittelmeerküste. Der VW K 70 war der erste wassergekühlte Volkswagen, der NSU Ro 80 die erste Limousine mit Wankelmotor. Classic Cars Vergleich!

Wolfsburg Ende der 60er: Am Mittellandkanal zogen dunkle Wolken auf, denn das Heckmotor-Konzept stieß an seine Grenzen: Verbrauch, Leistungsausbeute und Fahreigenschaften von Käfer und Co. wirkten inzwischen antiquiert. Da traf es sich gut, dass der VW-Konzern unlängst die dahinsiechenden NSU-Werke samt des NSU Ro 80 übernommen und in die Audi NSU Auto Union AG umgewandelt hatte. Im Nachlass des Unternehmens befand sich mit dem VW K 70 (K steht für Kolben bzw. Hubkolbenmotor) eine fertig entwickelte, viertürige Mittelklasse-Limousine mit wassergekühltem Frontmotor und Frontantrieb. Deren für März 1969 geplante Präsentation wurde abgeblasen und 1970 – nun unter dem VW-Logo und der Sonne Südfrankreichs – nachgeholt. Eine Zeitenwende für Wolfsburg. Mehr zum Thema: Die Historie der Marke NSU

NSU Ro 80 und VW K 70: Classic Cars

Im Gegensatz zum VW K70 behielt der NSU Ro 80 (Ro steht für Rotationskolben) von Anfang (1967) bis zum Ende (1977) das NSU-Logo wie auch seine Ausnahmestellung auf dem Automobilmarkt. Diese ergab sich zweifellos durch den Zweischeiben-Wankelmotor der Oberklasse-Limousine. Für dessen geistigen Vater, Felix Wankel, waren Hubkolbenmotoren lediglich "Schüttelhuber". Kein Wunder, wird doch bei seiner Erfindung die im Brennraum generierte Verbrennungsenergie direkt in eine Drehbewegung umgesetzt – ohne den Umweg über eine Hubbewegung wie beim Hubkolbenmotor. Das verursacht kaum Vibrationen und bedeutet mehr Laufkultur als beim konventionellen Vierzylinder. Ein cW-Wert von 0,35 war für damalige Verhältnisse ebenso fortschrittlich wie ein profilierter Unterboden zur Minimierung des aerodynamischen Auftriebs. Doch auch das vermeintliche Brot- und Butter-Mobil VW K 70 wartete mit fortschrittlicher Technik auf: Wie beim VW Ro 80 sorgen an der Vorderachse innenliegende Scheibenbremsen für Verzögerung und eine Verringerung der ungefederten Massen. Der Ro 80 bremst übrigens auch hinten mit Scheibenbremsen.

Eine weitere Gemeinsamkeit von NSU Ro 80 und VW K 70

Von VW K 70 und NSU Ro 80: Beide stammen aus der Feder von Claus Luthe, einer der deutschen Design-Größen, die unter anderem für die Formen vom NSU-Wankel-Spyder, der zweiten Generation des 3er BMW (E30) oder des BMW 8er Coupé verantwortlich zeichnete.Da stehen die zwei Klassiker nun vor uns und lassen sich das Blech von der südfranzösischen Wintersonne wärmen. Statt Schnee und Streusalz wartet auf den K 70 aus dem Jahr 1972 und den Ro 80, Baujahr 1976, eine Ausfahrt entlang der Côte d’Azur – Balsam für die angejahrte Mechanik. Die kantige K 70-Form samt Trapezdach und klarer Linienführung könnte in ihrer Schnörkellosigkeit glatt als Beispiel automobiler Bauhausarchitektur gelten. Ihr hält der Ro 80 seine Keilform entgegen. Seine Karosserie wirkt bootsförmig, zeitlos – wie geschaffen für Menschen mit Faible für Formen. Innen umgibt die spindeldürren Lenkräder ein Arrangement aus Kunststoff, etwas Chrom und Velourspolstern ganz im Stil der Zeit, wobei der NSU Ro 80 sogar ein mit Kunstleder überzogenes Armaturenbrett hat. Dafür bietet der VW mit seiner kantigen Karosserie und den großen Fenstern eine Übersichtlichkeit, die noch heute als beispielhaft gilt. Der VW K 70 muss mit gezogenem Choke zum Leben erweckt werden. 75 PS aus 1,6 Liter Hubraum stehen dann zur Verfügung, damals die "schwächste" Motorisierung. Das Triebwerk dient nur vorübergehend als Antrieb, denn der originale 1,8-Liter-Motor mit 90 PS wird gerade überholt. Seinerzeit bildete ein hubraumgleiches 100-PS-Aggregat die Leistungsspitze. Die Fahrleistungen des 75-PS-Motors stehen heutzutage für Bescheidenheit, doch 16 Sekunden von null auf 100 km/h und 148 km/h Höchstgeschwindigkeit galten damals durchaus flott.

Bei den Stückzahlen trumpft der VW K 70 auf

Wir wählen die kurvige Küstenstraße westlich von Cannes. Der Motor des VW K 70 läuft etwas rau, aber wir kommen zügig vorwärts. Die Viergangschaltung will mit Bedacht bedient werden. In Kurven neigt sich der VW abenteuerlich zur Seite, ist aber auch nach heutigen Maßstäben noch sehr fahrsicher. Mit McPherson-Federbeinen vorn und Schräglenkerachse hinten war er damals schon sehr fortschrittlich konzipiert. Wir wechseln in den NSU Ro 80. Der Anlasser braucht nur kurz, um den Wankelmotor zu wecken. Fuß auf die Bremse, den Wählhebel der Dreistufen-Halbautomatik nach hinten ziehen und Gas geben. Mit singendem Geräusch setzt sich der NSU in Bewegung. Gaslupfen, Hebel nach vorn, zweiter Gang. Achtung: Ein Anfassen des Hebels unterbricht per Kontakt die Kraftübertragung. Der sehr vibrationsarme Motorlauf, die besseren Fahrleistungen – null auf 100 km/h in 14 Sekunden, 176 km/h Spitze –, die exaktere Lenkung, der bessere Federungskomfort und der gelungenere Geräuschkomfort sortieren den NSU Ro 80 eine Klasse höher ein als den VW K 70. Die Seitenneigung in Kurven fällt zwar noch stärker aus als beim VW, doch auch der Ro 80 bleibt unproblematisch.

