Der VW Fox war ab 2005 in Europa erhältlich und galt als Nachfolger des VW Lupo. In dem Kleinstwagen mit drei Türen und vier Sitzen arbeitete ein 1,2-Liter-Dreizylinder mit 60 PS. Seit Ende 2011 wird der in Brasilien gebaute Fox in Europa nicht mehr angeboten. Offizieller Nachfolger ist der VW Up.