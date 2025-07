VW Golf & Co. könnten bald einen neuen Rivalen begrüßen: Ab 2026 will Dacia Gerüchten zufolge das Modellportfolio mit einer Kompaktklasse aufstocken. Wir haben die ersten Infos zum Dacia Logan-Nachfolger!

Wir haben einmal die Computerillustrations-Maschine angeworfen: So könnte Dacias neuer Kompakter aussehen.

Preis: Dacia Logan-Nachfolger (2026) vermutlich unter 20.000 Euro

Im sogenannten C-Segment, in dem sich die Millionenseller à la VW Golf, Opel Astra & Co. tummeln, ist es seit der Einstellung des Logan für Westeuropa im Jahr 2021 still um Dacia geworden. Das könnte sich 2026 ändern: Übereinstimmende Medienberichte vermuten die Einführung einer rumänischen Kompaktklasse, die sich dann zwischen Sandero und Jogger einordnen würde oder sogar oberhalb von letzterem. Ein Renault-Pendant gibt es derweil nicht, da der Megane 2022 vom traditionellen Kompakten zum Elektro-SUV umgemodelt wurde.

Der Preis von Dacias Kompaktklasse dürfte sich irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Euro bewegen. Stand Juli 2025 ist der Dacia Bigster das einzige Modell im Portfolio, das mit 23.990 Euro die 20.000er-Marke sprengt, allerdings handelt es sich hier um ein größeres Mittelklasse-SUV. Vermutlich steht der Preis des Kompakten intern bereits fest, da Dacia üblicherweise im Vorfeld einen Preishorizont festlegt, nach dem sich die Entwicklungsentscheidungen richten.

Antriebe: Klassische Verbrenner mit Autogas- und Hybrid-Optionen?

Wie auch Jogger, Duster und der 2025 eingeführte Dacia Bigster dürfte der Dacia Logan-Nachfolger ab 2026 auf Basis der bewährten CMF-B-Plattform aufbauen. Statt vollelektrischer Antriebe würde es demnach auf klassische Verbrenner samt Autogas-Option und Hybridisierung hinauslaufen. Zum Vergleich: Der 2024 eingeführte Duster kommt wahlweise mit einem 101 PS (74 kW) starken, Autogas-betriebenen Dreizylinder, einem Mildhybrid-Dreizylinder mit 130 PS (96 kW) oder einem 140 PS-Vollhybrid (103 kW) bestehend aus einem 94 PS (69 kW) starken Vierzylinder und zwei Elektromotoren mit 36 kW (49 PS). Der Mildhybrid kommt optional auch mit Allradantrieb. Nicht zuletzt aufgrund von Dacias strenger Budgetplanung würden uns allzu große Änderungen in der Motorpalette überraschen.

Exterieur & Interieur: Schrägheck & Kombi denkbar

Zum äußeren Auftritt der Dacia Kompaktklasse (2026) lassen sich im Grunde nur Mutmaßungen anstellen. Unsere Computerillustration zeigt etwa einen Kompakten mit leicht erhöhter Straßenlage und deftigen Kunststoffbeplankungen für den Abenteuer-Look. Denkbar ist auch eine Kombi-Variante, die sich im Groben an der offiziellen Jogger-Skizze in unserer Bildergalerie orientiert. Ein klassisches Stufenheck im Stile des Logan dürfte hierzulande keine Rolle spielen und käme daher überraschend. Beim Innenraum rechnen wir mit dem robusten Look und den markanten Spangen über den Luftauslässen, wie wir das etwa vom Duster kennen (siehe Foto oben). Ein zentraler Touchscreen dürfte ebenso als gesetzt gelten wie ein von Werk installierter Smartphone-Halter.