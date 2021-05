Das Fiat Tipo Facelift (2020) zeigt sich mit geschärfter Front, neuen Motoren und den ganz neuen Cross- und City Sport-Varianten. Die Limousine wird nicht mehr angeboten. Das ist der Preis!

Das Fiat Tipo Facelift wurde 2020 präsentiert und ist seit Frühjahr 2021 zu einem Preis ab 18.990 Euro (Stand: Mai 2021) erhältlich. Die Fotos zeigen das neue Design des kompakten Italieners, den es neben dem Fünftürer auch als Limousine und Kombi gibt. Allerdings wird die Limousine in Deutschland nicht mehr angeboten. Die Front zeigt sich dezent, aber wirkungsvoll umgestaltet. Die Scheinwerfer erstrahlen erstmals in LED-Technik. Zentraler Blickfang ist ein neues Fiat-Logo, am Heck prangt hingegen das alte Emblem. Die Rückansicht ist ohnehin nur dezent überarbeitet worden. Auch im Innenraum prangt nach wie vor das bekannte Markenlogo. Es sitzt auf einem neuen Lenkrad, das kleiner ausfällt als bislang. Dahinter befindet sich ein sieben Zoll großer Bildschirm. Fiat spricht von volldigitalen Instrumenten, die ersten Fotos deuten jedoch eher eine Mischlösung aus analogen und digitalen Anzeigen an. Auf dem Armaturenbrett findet ein bis zu 10,25 Zoll großer Touchscreen Platz, den man bereits aus dem neuen, vollelektrischen Fiat 500 kennt. Das vernetzte Infotainment der neuesten Generation erlaubt die kabellose Anbindung von Smartphones via Apple CarPlay und Android Auto. Per Bluetooth können zwei Geräte parallel verbunden werden. Außerdem wird das Angebot an Assistenzsystemen erweitert. Neue Oberflächen, eine nun weiße Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente und erstmals erhältliche Cross- und City Sport-Varianten des Fiat Tipo Facelift (2020) bringen zusätzlichen Glanz. Mehr zum Thema: Das ist der Fiat 500e

Neuheiten Fiat Tipo Kombi Facelift (2020): Kofferrraum Fiat liftet den Tipo Kombi

Fiat Panda Hybrid und Fiat 500 Hybrid im Video:

Fiat Tipo Facelift (2020) als Cross, aber nicht mehr als Limousine