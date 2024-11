Groß, größer, Bigster – alles wichtige zum großen Dacia-SUV

Bei Dacia denkt man groß und wildert mit dem Dacia Bigster (2025) erstmals im Revier des VW Tiguan. Dennoch soll das bisher größte Modell der Marke trotz 4,57 m Außenlänge Dacia-typisch betont günstig bleiben und zu einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro im Frühjahr 2025 an den Start gehen. Optisch orientiert sich das ausschließlich als Fünfsitzer angebotene Familien-SUV mit neuem Markengesicht an der Front und zahlreichen Y-Designelementen, etwa das Tagfahrlicht, klar am kleineren Duster.

Neuheiten Dacia Bigster (2025) Der größte seiner Art

Neben einer serienmäßigen Dachreling und einem Kofferraumvolumen von 667 l will der Bigster vor allem mit spürbar mehr Kopf- und Beinfreiheit im Fond punkten. Dazu gesellen sich Annehmlichkeiten wie ein 10,1 Zoll großes Zentraldisplay und die ebenfalls aus dem Duster bekannten YouClip-Punkte für zum Beispiel einen Handyhalter. Antriebsseitig stehen vier Motorisierungen zu Wahl. Den Einstieg bildet der 130 PS (96 kW) starke TCe 130 4x4 mit Allradantrieb. Darüber rangieren der TCe 140 und der ECO-G 140 mit 140 PS (103 kW). Letzterer fährt sowohl mit Benzin als auch mit Autogas. Abgerundet wird das Portfolio vom Hybrid 155 mit einer Systemleistung von 155 PS (114 kW). AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut hat sich das Mittelklasse-SUV genauer angeschaut und verrät im Video alles Wissenswerte zum Dacia Bigster!



