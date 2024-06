Der Preisknaller im Check

Kostengünstige Mobilität für die ganze Familie: Das klingt nach einer schwierigen Aufgabe. Citroën hat sich aber genau das auf die Fahne geschrieben und dafür den Citroën C3 Aircross mit wahlweise fünf oder sieben Sitzplätzen auf den Markt gebracht. Und der Preis für die Neuauflage ist heiß – in der Basis bietet Citroën das City-SUV mit 1,2-l-Dreizylinder und 100 PS (73 kW) für 18.490 Euro an, also gut 600 Euro weniger als noch beim Vorgänger. Darüber rangiert die neu eingeführte 136 PS (100 kW) starke Hybrid-Variante mit 48-V-System.

Für den 26.490 Euro teuren Batterie-elektrischen ë-C3 Aircross setzt Citroën zum Marktstart im Herbst 2024 zunächst auf den bereits bekannten Antrieb des kleinen ë-C3 mit 83 kW (113 PS). Die 44 kWh große Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie soll so Reichweiten von bis zu 300 km ermöglichen. AUTO ZEITUNG-Redakteur Joahnnes Beck konnte die zweite Generation des Citroën C3 Aircross bereits genauer unter die Lupe nehmen und verrät im Video alles Wissenswerte zum französischen Preiskracher.

