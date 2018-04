Wie die Illustration zeigt, fährt der BMW X5 an der Front künftig eine riesige Doppel-Niere mit wuchtigen Längsstreben spazieren. Diee Frontscheinwerfer reichen nicht bis an den Kühlergrill heran.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung k.A. Antriebsarten Allrad Getriebearten k.A. Kraftstoffarten k.A. Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Nach fünfjähriger Bauzeit löst der BMW X5 im Herbst 2018 seinen Vorgänger ab. Das SUV mit dem internen Namen G05 fußt auf einer neuen Technikarchitektur und baut auf einem Mix aus Vier-, Sechs- und Achtzylindern. Alle Informationen zum neuen Geländewagen!

Legt der BMW X5 vor seinem Marktstart im Herbst 2018 nach und nach immer mehr Erlkönig-Tarnung ab, enthüllt AUTO ZEITUNG das SUV schon jetzt. Wie unsere Illustration zeigt, fährt der X5 an der Front künftig eine riesige Doppel-Niere mit wuchtigen Längsstreben spazieren. Schmale Frontscheinwerfer flankieren die Familiennase, reichen aber nicht bis an den Kühlergrill heran. An X5-Erlkönigen waren an den Scheinwerfern unter anderem auch blaue Akzente zu erkennen, die vermuten lassen, dass es sich hier um die Lasertechnologie handelt. Diese findet unter anderem schon im BMW i8 ihre Verwendung. Die Assistenzsystem-Sensorik sitzt im Bereich des Innenspiegels und der Frontschürze. Das Greenhouse bleibt dem Wunsch nach großzügigem Raumangebot verpflichtet. Zwar bekommt die vierte Generation in Form des X7 erstmals einen großen Bruder, doch bei rund 4,90 Meter Länge gibt es dennoch keinen Platzmangel. Mit einer angeschrägten Scheibe, L-förmigen LED-Rückleuchten und trapezförmigen Endrohrblenden findet der BMW X5 (2018) ein sportliches Ende.

