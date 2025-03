BMW 700

Es mag an Ironie grenzen, dass ein Auto ohne die charakteristische Doppelniere die Wirtschaftlichkeit von BMW gesichert und die Marke somit in die 60er-Jahre gerettet hat. Während die in Lizenz gefertigte Isetta längst Kultstatus erreicht hat, rollt der klassisch anmutende 700er gerade bei jüngeren Generationen allmählich in die Vergessenheit. Ein Großteil der 181.411 gebauten Exemplare dürften dem Zahn der Zeit längst erlegen sein.

Foto: Tom Kirkpatrick