Offenbar auf Instagram geleakte Fotos zeigen höchstwahrscheinlich die Vorserie des BMW X5 M (2019). Weniger Gewicht bei stärkerem Motor lassen auf eine nochmals schärfere Fahrdynamik hoffen!

Der BMW X5 M (2019) sorgt auf dem sozialen Netzwerk Instagram für ein großes Hallo: Möglicherweise hat ein Insider Fotos von der mutmaßlichen Vorserie des Power-SUV gemacht und ins Netz gestellt. Am tiefblauen Bajuwaren erkennen wir die typische M-Maskerade: An der Front gieren schier riesige Lufteinlässe nach Luft, garniert mit Sichtcarbon. Unter den großen Radhäusern rotieren breitere Reifen, am Heck stoßen vier markante Auspuffendrohre die Abgase ins Freie. Das gezeigte Competition-Modell fällt zudem durch sein orange-rotes Interieur mit Carbon-Dekor und dem aus dem neuen 8er bekannten Digitaltacho auf. Insgesamt ist dem Betrachter auf dem ersten Blick klar, dass es sich hier nicht um den Standard-, sondern um den BMW X5 M (2019) handelt.

Neue Fotos vom BMW X5 M (2019)