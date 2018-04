... in den bayerischen Kompakten. So finden eine neue Generation des Einpark-Assistenten, die radarbasierte aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, der kameragestützte Driving Assistant, ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2011 Aufbauarten Limousine Türen 3-5 Abmessungen (L/B/H) 4329 / 1765 / 1421 Leergewicht 1300 Leistung 109-340 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 23.550 Euro

2015 bekam der BMW 1er mit einem Facelift das aktuelle Markengesicht der Münchener verpasst. Wir haben alle aktuellen Preise zu dem Kompakten!

Nach zehn Jahren BMW 1er feierte das Facelift der aktuellen Genearion am 28. März 2015 seinen Marktstart in Deutschland. Die aktuellen Preise beginnen bei 23.550 Euro für den Dreitürer als 116i (weitere Preisangaben sind unten in der Tabelle zu finden). Dafür gibt es drei Zylinder mit 109 PS. Einen Dreizylinder gibt es ebenfalls als Diesel mit 116 PS Leistung. Die Leistungsspanne reicht sowohl bei Dieseln als auch bei den Benzinern bis 224 PS, als M-Variante sind sogar 340 PS drin, die BMW-typisch am Heck übertragen werden. Für Allrad-Fans bieten die Münchener jedoch auch eine xDrive-Variante des 1er. Die deutlichste optische Änderung des als Drei- oder Fünftürer erhältlichen BMW 1er Facelift (2015) spielt sich ganz klar an Front und Heckschürze ab. Im Gegensatz zum Generationenwechsel, der äußerlich eher dezent ausfiel, kommt der aufgefrischte Kompakte mit einem neuen Gesicht. Dazu gehören zum Beispiel die neugestalteten Nieren, größeren Lufteinlässe und die deutlich kantigeren Scheinwerfer mit serienmäßigem LED-Tagfahrlicht. Auch die Rückleuchten des 1er Facelift (2015) wurden im neuen BMW-Design L-förmig gestaltet.

BMW 1er Facelift (2015) im Video:

Aktuelle Preise des BMW 1er Facelift (2015)

Der Innenraum des BMW 1er Facelift (2015) wird besonders durch das 6,5-Zoll-Display dominiert, das als freistehender Bordmonitor in die Armaturen integriert ist. Von hier aus steuert der Fahrer nicht nur das Radio, sondern auch das jetzt serienmäßige Bediensystem iDrive. Obendrauf gibt's Klimaautomatik, einen Regensensor und viele Möglichkeiten das Interieur gegen Aufpreis weiter aufzuwerten. Mit dem BMW 1er Facelift (2015) halten auch eine ganze Armee neuer Assistenten Einzug in den bayerischen Kompakten. So finden eine neue Generation des Einpark-Assistenten, die radarbasierte aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, der kameragestützte Driving Assistant, eine Rückfahrkamera und das System Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige Platz im neuen 1er.

Allgemeine Fakten zum BMW 1er im Video:

Preise BMW 1er Facelift (2015) 116i ab 23.550 Euro 118i ab 24.650 Euro 120i ab 29.700 Euro 125i ab 36.300 Euro 116d ab 26.800 Euro 118d ab 28.750 Euro 120d ab 32.300 Euro 125d ab 39.350 Euro M140i ab 42.500 Euro

Benny Hiltscher/Lena Reuß