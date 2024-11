Alle Jahre wieder ... steht ein Polizeiauto der "tune it safe"-Kampagne auf der Essen Motor Show. 2024 war es an AC Schnitzer, den BMW M2 zum Blaulicht-Boliden hochzurüsten.

Vorhang auf für den bulligsten BMW M2 aller Zeiten: Bereits zum achten Mal darf AC Schnitzer für die "tune it safe"-Kampagne ein Auto mit Polizeilackierung auf die Räder stellen. Für den Stand auf der Essen Motor Show 2024 wählte der Aachener BMW-Tuner aus Tradition den quirligsten M-Sportler aus der aktuellen Modellpalette. Zwar kennen wir das Sportcoupé als PS-Monster von G-Power, als Breitbacken-Boss von Zacoe, als Kohlefaser-Krieger von Alpha-N und haben selbstverständlich auch schon über das normale AC Schnitzer-Paket für den M2 berichtet, doch im Gesetzeshüter-Gewand erhält der Bajuware nochmal einen ganz neuen Twist.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Man muss sich nur vorstellen, wie der BMW M2 "tune it safe" von AC Schnitzer flüchtige Bankräuber:innen nach einer Hochgeschwindigkeitsjagd auf der Autobahn festmacht: Tür auf, Schalensitz nach vorn geschoben, die Köpfe der Verdächtigen irgendwie unter das Dach pressen und anschließend das Carbon-Gestühl so weit nach hinten rasten lassen, dass sich die Kriminellen wünschten, sie säßen längst in U-Haft. Leider bleibt der Sportler jedoch ein Showcar und wird seine Leistungssteigerung auf 560 PS (412 kW) und 650 Nm nie mit der Bullerei am Steuer im Namen des Gesetzes voll ausfahren dürfen.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Leslie & Cars fährt den BMW M5 (2024) im Video:

AC Schnitzer tunt BMW M2 zum Verbrecher-Albtraum

Dafür ist das Tuning nicht nur absolut gesetzeskonform, sondern auch in weiten Teilen bei AC Schnitzer erhältlich. Das PS-Upgrade kostet 6000 Euro. Zusätzlich montiert der Tuner am Polizeiauto eine schickere Motorabdeckung (530 Euro). Die hauseigene Abgasanlage mit Klappensteuerung (3790 Euro) samt Kohlefaser-Blenden für die vier Endrohre (1416 Euro) ist ebenfalls an Bord. Damit sich der BMW M2 noch besser in den Windschatten der Vorausfahrenden duckt, bringt ihn das Gewindefahrwerk (so tief darf ein Auto sein) (3190 Euro) bis zu 35 mm näher an den Asphalt. Die goldenen Schmiederäder in 20 Zoll vorne und 21 Zoll hinten (7112 Euro) gibts im Webshop nur mit Michelin-Bereifung und nicht mit Schlappen von "tune it safe"-Partner Hankook.

Auch interessant:

Dank des umfangreichen Abtriebspakets mit allerlei Spoilern wäre im BMW M2 von AC Schnitzer sogar problemlos eine Verbrecherjagd auf der Nürburgring-Nordschleife (alle Infos zu Touristenfahrten) drin. An das Polizei-Showcar hat der Tuner die gesamte Exterieur-Palette bestehend aus Heckspoiler (3224 Euro), Frontsplitter (1490 Euro), Heckdiffusor (1240 Euro), Schwelleraufsätzen (840 Euro), Canards (690 Euro), Winglets (540 Euro), Dachspoiler (434 Euro), Grilleinsätzen (390 Euro) und Kotflügel-Ornamenten (390 Euro) gesteckt. Im Innenraum komplettieren größere Alu-Schaltwippen (293 Euro), Alu-Pedale samt Fußstütze (411 Euro) und eine Alu-Verkleidung für den iDrive-Controller (178 Euro) das Tuning. Allein für die Kosten der Upgrades lohnt sich der Bankraub dann vielleicht doch (Alle Preise: Stand November 2024).