Die coolsten Privattuner auf der Essen Motor Show!

Egal, wo man hinsieht, das McDonalds-Logo springt einem förmlich ins Gesicht. Witzig: der Becherhalter an der Fahrertür.

Unter der Haube schlummert ein 1971er LT1-Motor mit 5,7 l Hubraum aus einer Corvette. Kaum zu glauben, aber dieses Ungetüm wird als Drag-Racer eingesetzt. Die Achtelmeile schafft er laut Datenblatt in 8,9 s – bei einem Gewicht von über zwei Tonnen!

Und was ist das bitte? Ein bunter Mix aus allem: Der ehemalige GMC sitzt auf einem Chevy-Fahrgestell, während die hinteren Kotflügel von einem 1941er-Ford stammen.

Wo wir gerade bei Chrom sind: Der Chevy Bel Air wurde in den verschiedensten Varianten und Formen gebaut.

... mit Moped auf der Ladefläche und mit einem in Chrom glänzenden Kanu auf dem Dach.

Ein Golf – sorry, das ist natürlich ein Caddy – darf auf der Tuning Xperience natürlich nicht fehlen. Dieser hier präsentiert sich gleich als Arbeitstier ...

Diesen Anblick kennt man sonst nur von der SEMA in Las Vegas: Der Eigentümer hat den Wagen selbst umgebaut, nahezu alle Teile wurden aus den Staaten importiert. Irre: die innen beleuchteten Felgen!

So auch hier: Auf Basis eines Porsche 996 macht sich dieser Flatnose-Umbau breit. Aber das breiteste ist hier nicht etwa das Bodykit, sondern der massive Flügel, der sich auf dem Heck nahezu majestätisch präsentiert.

Beim Begriff "Flatnose" dürften besonders die Porsche-Fans aufhorchen. Bereits in den vergangenen Jahren machten die Umbauten auf diversen Shows und Messen auf sich aufmerksam.

Untypisch: Diffusor und Schweller rundum in Wagenfarbe. Das sorgt nicht nur für einen sehr cleanen Look, sondern ist in der Carbonmasse auch noch eine echte Abwechslung.

Sind die 2000er wieder zurück? Ja und nein. Der Jaguar F-Type ist im Tuningbereich ein echter Exot und stets ein gewagtes Projekt. Wie gut das Vorhaben aber gelingen kann, zeigt dieses Exemplar. Die Flammendecals glänzen wie die Felgenkränze in Chrom – und stehen dem Jag überraschend gut.

Gepaart mit einer schicken Folierung, einer hammermäßigen Dreiteiler-Felgen von Vossen in der Größe 20 Zoll und natürlich mit einem Luftfahrwerk versehen, ist dieser Umbau ein echter Eyecatcher. Nicht ohne Grund war er auch mitunter der Star der "Gravity Show" in England.

Und es geht los: Die Essen Motor Show und damit auch die Tunung Xperience hat für 2024 wieder ihre Pforten eröffnet. Wir zeigen in dieser Bildergalerie unsere Highlights unter den privaten Tuningautos!

Endlich ist es soweit: Die Essen Motor Show 2024 öffnet ihre Pforten und zeigt alles, was in Europa und darüber hinaus Rang und Namen hat. Seit jeher Publikumsmagnet: die Tuning Xperience, die Halle, in der Privatpersonen ihre teils spektakulären Umbauten zeigen dürfen. Das sind unsere Highlights!

Tiefer, breiter, extremer: Die Essen Motor Show 2024 lockt mal wieder unzählige Besucher:innen in die Messehallen im Ruhrpott. Ein Mekka für Tuningbegeisterte stellt dabei Jahr für Jahr die Tuning Xperience in Halle 5. Hier steht auch 2024 mit rund 170 Fahrzeugen die Crème de la Cème der europäischen Tuningszene. Egal ob teurer Supersportwagen, Geländewagen, Elektroauto oder sogar Campervan: Hier ist alles vertreten! Und auch aus verschiedensten Epochen finden sich krasse Aufbauten.

Ein Trend lässt sich auf der Essen Motor Show 2024 und der Tuning Xperience bereits feststellen: Die 90er und 2000er scheinen zurückzukehren. Weiße Rückleuchten, Chromfolierung und Metalliclackierung stehen ebenso hoch im Kurs wie massive Breitbauten. Mit Abstand am häufigsten vertretene Marken? Wenig überraschend: BMW, Mercedes und VW. Wir waren bereits vor Ort und zeigen in unserer Bildergalerie, welche Autos uns besonders beeindruckt haben. Aber vorsicht: Spoileralarm – in jeglicher Hinsicht!

