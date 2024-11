G-Power tuned M2 auf 700 PS

Die Tuning-Profis von G-Power entkorken den BMW M2 und bringen ihn in drei Eskalationsstufen auf bis zu 700 PS. Dabei bleibt die Krawallbüchse auf Wunsch sogar halbwegs diskret.

Manchmal braucht es einen Tuner, um die wichtigste Grundtugend sportlicher Autos in Erinnerung zu rufen: weniger Gewicht! Bei den zunehmend überbeleibten Erzeugnissen der M GmbH scheint das etwas in Vergessenheit zu geraten zu sein, betrachtet man beispielsweise die Gewichtsangaben bei XM oder M5. Sie hält selbst ein serienmäßiger M2 mit vergleichsweise bescheidenen 480 PS (353 kW), obschon mit 1,8 t Masse, mit seinem Leistungsgewicht in Schach: 3,75 kg treffen hier auf eine Pferdestärke. Damit ist der Bursche längsdynamisch bestens gerüstet, hält sich aber auch querdynamisch alle Optionen offen. Noch dazu begnügt er sich mit einem kreativitätsfördernden Heckantrieb. Und wehe, wenn der besagte M2 dem Tuner G-Power in die Hände gerät! Dann beschert die Tuningschmiede aus dem bayrischen Gachenbach dem Münchner Coupé je nach Kundenwunsch gleich 120, 170 oder gar 220 Zusatz-PS, womit sich der Reihensechser auf bis zu 700 PS (515 kW) aufrunden lässt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M5 (2024) im Video:

Mit 700 PS geht die Zulassung des G-Power M2 flöten

Das Leistungsgewicht sinkt damit auf vielversprechende 2,6 kg pro PS. Und der G-Power-M2 verzehrt zum Frühstück alles, was ein serienbelassenes M spazieren fährt. Möglich wird das Powerplay durch eine überarbeitete Software und befreiende Tuningeingriffe in die Atemorgane des M2. Ein Sportluftfilter für 238 Euro erleichtert den beiden Turboladern den Zugang zu Frischluft. Das Ansprechverhalten der Lader soll sich zudem durch Druckrohre aus Aluminium verbessern (833 Euro). Auslassseitig sorgen Edelstahl-Downpipes (3564 Euro) für besseren Durchsatz.

BMW M-Fanartikel – unsere Top-10 im Überblick:



Der Klappenauspuff zu 7140 Euro komponiert die tiefere Begleitmusik und peppt die Optik mit vier Endrohren aus Carbon auf. Das komplette Leistungspaket kommt so auf 14.305 Euro und umfasst auch eine appetitliche Motorabdeckung aus Carbon (alle Preise: Stand Oktober 2024). Mit der Leistungskur auf 700 PS geht allerdings auch der Verlust der Zulassung einher. Wer ganz legal zum M-Abledern die linke Spur kapern will, muss sich mit 650 PS (478 kW) begnügen oder darf es sogar bei 600 PS belassen (441 kW).

Auch interessant:

Die vielen Zusatz-PS können sich gut verstecken

Das Schöne daran: Von den Endrohren der Auspuffanlage abgesehen kann der M2 seinen Muskelansatz komplett verheimlichen. Denn das Dekor ist optional. Seien es die Schmiederäder, der ausladende Heckflügel oder der modifizierte Diffusor, nichts von alledem ist obligatorisch. Der G-Power-M2 darf praktisch unerkannt alles in Grund und Boden fahren, ohne dabei als Hardcore-Tuning-Tool aufzufallen.