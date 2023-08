Das in Dunkelgrün lackierte Power-Coupé zieren eine ganze Armada an Anbauteilen, die nur teilweise verhehlen, aus welchem Werkstoff sie geschaffen sind.

Der letzte M ohne elektrische Unterstützung, der BMW M2 (G87), kriegt von Alpha-N Performance ein scharfes Carbon-Kostüm an die Karosserie geschneidert.

Alpha-N Performance, der Tuning-Spezi aus dem nordrhein-westfälischen Rheinbach, hat sich den BMW M2 (G87) zur Brust genommen und den "Alpha-N M2 GT" erschaffen. Zum Set des in Dunkelgrün lackierten Power-Coupés gehört eine ganze Armada an Anbauteilen, die nur teilweise verhehlen, aus welchem Werkstoff sie geschaffen sind. An der Front erinnern der Carbon-Kühlergrill mit Querstrebe und die Kohlenstoff-Motorhaube mit Lufteinlass frappierend an den 2022er Über-M4 CSL. Während ein Frontspoiler mit verstellbarem Splitter – natürlich ebenfalls aus Carbon – fast schon als Standard im Tuning-1x1 zählen darf, sind die Carbon-Kotflügel mit ausgestellten Luftauslässen für die Radhäuser ein Hingucker, der DTM-Vibes aufkommen lässt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Alpha-N Performance carbonisiert den BMW M2 (G87)

Am Heck des "Alpha-N M2 GT" fällt natürlich als erstes der monumentale Carbon-Heckflügel ins Auge, der – wie die Kirsche auf der Sahnetorte – mit einer dezenten Spoilerlippe garniert ist. Hier kommt geneigten BMW-Fans natürlich direkt die 3.0 CSL-Hommage von 2022 in den Sinn, ebenfalls auf M4-Basis. Trumpft oben die Frittentheke auf, vollendet unten ein mächtiger Carbon-Diffusor den ebenfalls aus Carbon gebackenen Unterboden.

Das Tuning des standardmäßig 460 PS (338 kW) starken BMW M2 (G87) rundet Alpha-N Performance mit einem Öhlins-Gewindefahrwerk mit verstellbaren Domlagern ab, das die Edelweiss-Felgen in 20 respektive 20 und 21 Zoll in der Kontrastfarbe Champagner perfekt in den Radhäusern stehen lassen. Dass dieses scharfe Carbon-Kostüm seinen Preis haben wird, ist logisch, bleibt vom Tuner aber unkommentiert. Das Serienfahrzeug aber lässt sich beziffern: auf 75.400 Euro (Stand: August 2023).