Die wichtigsten Fakten zur EMS 2024

Pünktlich zum Jahresende ist es wieder so weit: Die Essen Motor Show 2024 öffnet ihre Pforten und lädt alle Automobilbegeisterten in den Ruhrpott ein. Wir verraten die Öffnungszeiten, die Ticketpreise und das Programm.

Die Essen Motor Show 2024 steht bei allen Auto- und Tuningbegeisterten rot markiert im Kalender. Über 500 Aussteller zeigen auf neun Messehallen neben Sportwagen, Klassikern und Oldtimern auch Rennwagen, Tuning-Boliden und vieles mehr. Bereits in den Jahren zuvor fanden über 200.000 Besucher:innen den Weg in die Messehallen. Die EMS 2024 öffnet vom 30. November bis zum 8. Dezember ihre Pforten, wobei der 29. November zusätzlich als Previewday deklariert ist und zu erhöhten Eintrittspreisen besucht werden kann. Für die Anreise mit dem Auto lautet die Adresse Messeplatz 1 in 45131 Essen, Parkplätze sollen in ausreichender Menge vorhanden sein. Die Tagesparkgebühr von 16 Euro beinhaltet einen Shuttleservice vom Parkplatz zur Essen Motor Show.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Messe Essen Motor Show 2023 Im Ruhrpott geht die Post ab

Leslie & Cars zeigt die Tops & Flops auf der Essen Motor Show 2021 (Video):

Öffnungszeiten, Tickets & Preise der Essen Motor Show 2024

Wer sich für einen Besuch der Essen Motor Show 2023 interessiert, kann hier online Tickets bestellen. Das Messegelände öffnet an Wochentagen von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende bereits ab 9 Uhr. Tagestickets für Erwachsene kosten 20 Euro, Schüler:innen, Studierende und Menschen mit Behinderung bekommen einen ermäßigten Preis von 16 Euro. Kinder unter acht Jahre genießen freien Eintritt. An den Wochentagen gibt es ab 14 Uhr zusätzlich Nachmittagstickets, die nicht ermäßigt werden und für alle 14 Euro kosten. Der Previewday am 29. November kostet 32 Euro Eintritt, 27 Euro ermäßigt und 17 Euro für den Nachmittag. Haustiere sind auf der Essen Motor Show 2023 nicht erlaubt.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Aufbau & Aussteller

Wie gehabt stellt sich die Essen Motor Show auch 2024 wieder breit auf und bietet Einblicke in die verschiedensten Themenwelten rund um das Auto. So lädt der Classic & Prestige Salon In den Hallen 1 und 2 mit hunderten Klassikern und mit einer Sonderschau von Supersportlern der vergangenen Jahrzehnte zu einer Zeitreise ein. In Halle 3 erwartet die Besucher:innen ein Großaufgebot verschiedener Hersteller und Markenclubs, darunter auch Skoda, das sich nach mehreren Jahren Pause wieder auf der Essen Motor Show 2024 präsentiert. Tuningfans werden in den Hallen 5, 6 und 7 voll auf ihre Kosten kommen. Neben zahlreichen Boliden finden sich hier allerlei An- und Umbauteile für verschiedenste Fahrzeuge – nicht selten mit attraktiven Messeangeboten versehen.

Auch interessant:

Szenegrößen wie JP Performance oder Arlows dürften wie in den Jahren zuvor zu den Publikumsmagneten zählen. Ein besonderes Highlight ist auch 2024 wieder die Tuning Xperience in Halle 5, die mit 150 ausgewählten Exponaten die Crème de la Crème der Tuningszene ausstellt. Motorsport-Fans sollten bei ihrem Besuch definitiv nicht Halle 8 außer Acht lassen: Hier präsentieren sich neben verschiedenen Motorsportclubs und -verbänden auch diverse Rennstrecken & Veranstalter und laden zum Meet & Greet ein. Die Galeria, das Verbindungsstück zwischen den Nord- und Süd-Hallen, besticht on top mit einer Auswahl an Zubehör für jeden Geschmack.