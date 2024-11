JP Kraemer lockt mit wilden Umbauten und starken Rabatten

Der SLC sieht mit dem Breitbau mal so richtig böse aus und darf in Essen erstmals live bewundert werden.

Die Essen Motor Show 2024 ist im vollen Gange – und JP Performance natürlich auch wieder mit von der Partie. Wir haben seinem Stand schon einen Besuch abgestattet!

JP Performance, eines der bekanntesten Tuningfirmen in ganz Deutschland, ist auch 2024 auf der Essen Motor Show – hier zeigen wir die Highlights der Tuning Xperience in Halle 5 –vertreten. Auf dem Stand in Halle 6 stellt Inhaber JP Kraemer nicht nur alte wie neue Fahrzeuge aus seinem Bestand aus, deren Auf- und Umbau Millionen Fans auf seinem Youtube-Kanal verfolgen, sondern lobt auch attraktive Rabattaktionen auf seine Eigenmarken aus. So gibt es die Autopflegeserie Dr. Glossy dort ebenso zu kaufen wie eine umfangreiche Kollektion an Klamotten. Für die Dauer der Messe sind Modeartikel von JP sowohl auf der Messe als auch im (Online-)Shop passend zur laufenden Black Week (siehe unten) reduziert.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

JP Performance auf der Essen Motor Show 2024: Zwei Neuheiten & Rabattaktionen

Gleich zwei Neuheiten präsentiert JP Performance auf der Essen Motor Show 2024: Erstmals dürfen Besucher:innen den Breitbau-SLC live begutachten. Ein weiterer Liebling dürfte der Volvo 850 sein. Zusätzlich zeigt JP seinen spektakulären Golf-3-Umbau, der 2024 aber nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, wie gewünscht. Auch der VW Up mit 1,8-l-Vierzylinder-Turbo ist mit von der Partie, droht aber zwischen den anderen, teils extremen Umbauten unterzugehen. Tipp: Handy und Kopfhörer mitbringen – denn per QR-Code lassen sich Infovideos zu den Exponaten abrufen. Eine Idee, die so aus dem Pacemuseum adaptiert wurde und als einzugartig auf der Messe gelten darf.