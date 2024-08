Der knapp 200 PS starke Clio Sport ist ein bissiges Kerlchen

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: der 197 PS starke Renault Clio Sport von 2006.

Groß ist er geworden, der kleine Renault Clio. Vom einst knuffig dreinblickenden Einparkwunder ist besonders in der jüngsten Sportversion nichts mehr übrig geblieben. Mit aufgeplusterten Kiemen-Kotflügeln, gierig aufgerissenen Kühlschlunden in der Front und sehr professionell wirkendem Heckdiffusor strebt der Renault Clio Sport 2.0 16V ambitioniert in Richtung Rennstrecke. Auch innen kehrt der mit 197 PS (145 kW) stärkste Clio den Sportler heraus: Neue Instrumente, metallisch schimmernde Kunststoffverkleidungen, Alu-Pedalerie und bequeme Sportsitze laden zum beherzten Ausritt ein.

Test im Rückspiegel: Der Renault Clio Sport giert nach Drehzahl

Also Startknopf gedrückt, und der auf dem Vorgänger basierende, nun von 179 PS (132 kW) auf 197 PS (145 kW) nochmals hochgezüchtete Zweiliter-Saugmotor kommt in Schwung. Zumindest in kaltem Zustand benimmt sich der Vierzylinder im Test ein wenig zickig und nimmt bei geringer Last nur ruckartig Gas an. Ist die Betriebstemperatur erreicht, bessert sich das, jedoch wirkt der Renault Clio Sport 2.0 16V unterhalb von 3000 Touren ein wenig lustlos. Man muss ihm schon kräftig die Sporen geben und fleißig schalten, um in den Genuss der 197 Pferdestärken zu kommen. Bis zu 7500 Umdrehungen sind drin, dann mahnt eine Kontrollleuchte zum Hochschalten. Obacht, bei hastigen Schaltvorgängen gibt sich das ansonsten knackige Getriebe etwas unwillig.

Foto: AUTO ZEITUNG/Bernd Ebener

Nichts für lärmempfindliche Gemüter, denn der brummige Vierzylinder macht heftig Radau, belohnt dafür aber mit munterem Vortrieb. Drehzahlorgien oberhalb von 6000 Touren sind zwar Pflicht, will man 3er-BMW & Co. auf der Autobahn in Schach halten, so richtig Freude macht die Lärmerei auf Dauer jedoch nicht. Vielleicht wäre hier ein Turbomotor mit mehr Biss bei niedrigeren Drehzahlen die bessere Wahl gewesen. In der Praxis ist man dann auch eher bei nervenschonenden 4000 bis 5000 Touren unterwegs. Schuld daran hat allerdings nicht eine störende Lautstärke, sondern die kurze Übersetzung des manuellen Sechsgang-Getriebes. Kleine Schaltsprünge unterstützen sportlich-drehfreudiges Fahren mit dem getesteten Renault Clio Sport 2.0 16V, der letzte Gang ist jedoch eindeutig zu kurz, um damit auf große Reise zu gehen.



Gute Platzverhältnisse im sportlichen Clio

Natürlich bietet auch dieser Clio wie seine zahmeren Brüder für einen Kleinwagen geräumige Platzverhältnisse, selbst auf der Rückbank. Vom guten Komfort eines Normal-Clio hat sich das Sportgerät jedoch weitgehend verabschiedet. Zwar verarbeitet das Sportfahrwerk mit seinen 17-Zoll-Rädern (215/45 R 17) Querfugen und Kanaldeckel noch recht geschmeidig, auf gröberen Unebenheiten geht ihm aber schlicht der Federweg aus, was Mitreisenden schnell übel aufstößt, ebenso wie die anhaltenden Vertikalbewegungen bei schneller Fahrt auf nicht ganz ebenen Autobahnen.

Foto: AUTO ZEITUNG/Bernd Ebener

Dafür ist man für die rasante Kurvenhatz auf der Landstraße umso besser gewappnet. Der Renault Clio Sport 2.0 16V zeigt im Test eine beeindruckende Vorstellung aus hoher Gutmütigkeit und Stabilität, leichtfüßigem Handling und gutem, altem "Lenken mit dem Gasfuß". Rund 50 mm vergrößerte Spurweite, längerer Radstand und vorn die entkoppelte Lenkachse des großen Mégane RS wetzen eindeutig das Sportmesser. Schade nur, dass die elektromechanische Servolenkung da nicht ganz mithalten kann und zu wenig Rückmeldung liefert. Da bleibt am Ende ein zwiespältiges Bild.

Der Clio Sport 2.0 16V liefert für 21.900 Euro (Stand: Juli 2006) eine ordentliche Portion Fahrspaß gepaart mit Alltagstauglichkeit und einem Hauch von Luxus: Klimaanlage, Radio/CD sowie elektrische Fensterheber sind serienmäßig. Die Rolle des wieselflinken Asphaltbrenners spielt jedoch der zwar um 18 PS (13 kW) schwächere, dafür aber über 150 kg leichtere Vorgänger überzeugender. Dieser beschleunigt im Test 0,7 s schneller auf 100, und in der Höchstgeschwindigkeit steht es 220 zu 215 – zu Gunsten des alten Clio Renault Sport.

Technische Daten des Renault Clio Sport 2.0 16V (2006)