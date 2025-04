Chinesische Autos in Deutschland: Mehr Hype als Realität?

Sie gelten als innovativ, futuristisch und omnipräsent: Chinesische Automarken wie BYD, Nio oder Xpeng prägen zunehmend das Bild in Showrooms und Medienberichten. Doch ein Blick in die Zulassungsstatistik zeigt: Auf deutschen Straßen spielen Fahrzeuge aus China bislang kaum eine Rolle. Warum also entsteht der Eindruck einer chinesischen Auto-Offensive?

Was noch kommen wird: Mit der Tochtermarke Denza will der BYD-Konzern noch 2025 im europäischen Premium-Segment angreifen. Neben der schicken Optik wird der Denza Z9 GT fast 735 kW (1000 PS) bieten, für einen Startpreis ab 90.000 Euro – das muss die deutsche Konkurrenz erst einmal toppen.

BYD erlebt durch die Produktion von Elektroautos und Plug-in-Hybriden weltweit eine Phase großen Wachstums. Die Autoproduktion beinhaltet nicht nur Werke in China. BYD hat 2023 unter anderem auch ein Werk in Ungarn eröffnet.

Das aus China stammende Unternehmen Nio hat mehrere schicke Verkaufsräume in Deutschland. Es soll aber kein klassisches Autohaus sein, sondern eine "Erlebniswelt". Nio legt besonders viel Wert auf seine Community und einen regen Austausch.

Der Nio Hub in Berlin

Fahrzeuge von MG sieht man vereinzelt in Deutschland – einer Marke, die viele gar nicht als chinesisch erkennen. Absichtlich wird hier auf die britische Vergangenheit gesetzt. MG Motor gehört seit 2008 zum chinesischen Automobilkonzern SAIC Motor, die Fahrzeuge werden in China produziert.

Warum also entsteht der Eindruck einer chinesischen Auto-Offensive? Eine Spurensuche zwischen medialer Präsenz, Designauffälligkeit und realer Marktdurchdringung.

Chinesische Autos überfluten den deutschen Markt? Ein Blick in die Zulassungsstatistik zeigt: Auf deutschen Straßen spielen Fahrzeuge aus China bislang kaum eine Rolle.

Chinesische Autos: Zwischen Showroom-Glanz und Straßennische

Sie sind modern, elektrisch – und plötzlich überall? Wer heute durch Innenstädte geht oder Nachrichten liest, könnte meinen: Chinesische Automarken haben Deutschland längst erobert. Marken wie BYD, Nio oder Xpeng wirken präsent, dominant, innovativ (Ist BYD besser als Tesla?). Und wem ist das nicht schon einmal passiert: Ein Wagen rollt leise an einem vorbei – futuristisch, kantig, mit unbekanntem Logo. Kein VW, kein BMW, kein Tesla. Oft steckt dahinter eine Marke aus China. Chinesische Fahrzeuge sind gefühlt gut vertreten. Doch ein Blick auf die Fakten zeigt: Der Eindruck trügt.

Der BYD Seal U (2024) im Video:

Die Illusion der chinesischen Invasion: Fakten sprechen eine klare Sprache

Tatsächlich sind chinesische E-Autos laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf deutschen Straßen eine absolute Seltenheit. Lediglich 0,2 Prozent des Pkw-Bestands in der Bundesrepublik sind aktuell Fabrikate aus China im engeren Sinne, wie eine Auswertung von Zahlen des KBA durch die Nachrichtenagentur Dpa ergab – hier die aktuellen Zulassungszahlen nachlesen.

Doch woher kommt die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung hierzulande und der realer Verbreitung? Warum der Hype größer ist als die Zulassungszahlen lässt sich mit einer starken medialen Präsenz, vielversprechenden Ankündigungen und Showroom-Strategien sowie einer starken Sichtbarkeit einiger Modelle erklären. Im Detail: Automedien, Nachrichten und soziale Netzwerke berichten seit Jahren intensiv über den "Vormarsch der Chinesen". Begriffe wie "Tesla-Killer" oder "die neue Elektro-Offensive" fallen oft – selbst wenn die Autos nur in wenigen Städten stehen.

Showrooms wie die "Nio Houses“ in Berlin wirken imposant, vermitteln ein übergroßes Marktbild – auch wenn dort nur wenige Modelle verkauft werden. Wer es genau wissen will: Nio hat im Januar 2025 ganze 18 Fahrzeuge in Deutschland verkauft. BYD kann das unterbieten mit sechs Fahrzeugen, Xpeng mit fünf. Besser sieht es für MG aus, die immerhin 1645 Fahrzeuge verkaufen konnten. Zum Vergleich: Im selben Monat hat VW nahezu gleich viele Taigo verkaufen können, insgesamt aber 46.381 Fahrzeuge.

Zudem fallen einige chinesische Autos durch ihr Design oder ihr Markenlogo stärker auf – nicht nur bei Autofans (Sind leuchtende Markenlogos legal?). Die Neugier, was dann den für ein Auto ist, verstärkt das Gefühl, dass diese Fahrzeuge häufiger vertreten sind, als sie tatsächlich sind.

Auch interessant:

Doch warum sind chinesische Autos hier noch so selten?

Wie bereits erwähnt, ist der Anteil rein chinesischer Marken hierzulande laut Kraftfahrt-Bundesamt sehr niedrig. Auf 49,3 Mio. Pkw kommen lediglich 70.046 Modelle von chinesische Marken (Stand: Januar 2025). Die Gründe sind nachvollziehbar: Das liegt zum einen am schwachen Händler- und Servicenetz. Viele Marken (z. B. Aiways, Xpeng) haben kaum klassische Händler – stattdessen Onlinevertrieb, Pop-up-Stores oder Kooperationen mit branchenfremden Partnern. Da kommen zwangsläufig Fragen auf wie: Was ist dann mit den Werkstätten, wie sieht es mit Ersatzteilen aus?

Zum anderen lieg tes an der geringen Markenbekanntheit. Deutsche Käufer:innen bevorzugen bekannte Marken mit bewährter Qualität, hohem Wiederverkaufswert und Tradition. Chinesische Marken haben jedoch oft keine Historie. Ein weiterer und wichtiger Grund: Viele chinesische Autos sind nicht signifikant günstiger als etablierte Marken. So bleibt die Neugier hierzulande in vielen Fällen dadurch theoretisch.