Kleinstwagen wie der VW Up lagen vor nicht allzu langer Zeit noch im Trend und viele Argumente sprechen immer noch für die Stadtzwerge. Im Falle des 2023 eingestellten Up gibt es jedoch nur noch Gebrauchtwagen. Ein Ratgeber!

Der Up in seinem natürlichen Habitat: der Innenstadt. Auch nach seinem Auslaufen bleibt der Up hier eine Empfehlung!

Positiv Viele Varianten, sichere Fahreigenschaften, gute Ausstattung, top Übersicht Negativ Platzangebot, gebraucht noch relativ teuer, Dreizylinder mit mäßiger Laufruhe

Klein- und Kleinstwagen wie der VW Up wer­den in den Angebotspaletten der Autohersteller immer seltener. Zu teuer scheinen Entwicklungsaufwand und Pro­duktionskosten, zu gering sei die Marge für die Controlling-Abtei­lungen. Wer also ein sehr günsti­ges Auto mit geringstmöglichem Platzbedarf, aber vier Türen und Sitzen sucht, muss sich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Zum Glück gibt es dort Geheim­tipps wie den Up. Zwischen 2011 und 2023 verkaufte VW vom gerade 3,54 m langen Fox-Nachfolger allein in Deutschland knapp eine halbe Million Exemp­lare.

Und das nicht ohne Grund, denn bereits der einst rund 12.000 Euro teure Einstieg in den Wolfs­burger Kosmos bot das volle VW-Gefühl. Selbst heute überzeugen Modelle mit 50.000 km auf dem Tacho durch solide Qualität, beste Ergonomie und einfachste Bedie­nung. Dabei geht das Platzangebot auf den vorderen Plätzen absolut in Ordnung. Und hinten finden Kinder oder notfalls auch Erwach­sene für Kleinstwagen-Verhältnis­se ausreichend Bewegungsfrei­heit. Gleiches gilt übrigens für die technischen Geschwister Seat Mii und Skoda Citigo. Wer regelmäßig den Fond nutzt, sollte darauf achten, einen fünftürigen Up zu erwischen, denn der kleine Wolfsburger stand auch als unpraktischerer Dreitürer im Programm. Sowohl längsdynamisch als auch in Kurven fährt der Up übrigens in einer höheren Liga als mancher Konkurrent, etwa der Smart Forfour.

Elektrischer VW e-Up ist eine Gebraucht-Empfehlung

Den ersten elektrischen VW Up stellte Volkswagen bereits 2013 vor – mit zurückhaltenden Eck­daten und vergleichsweise hohem Preis. Der Antrieb sitzt an der Vorderachse, was nur bei rutschigen Verhältnis­sen oder auf nassen Untergründen kleine Traktionsnachteile mit sich bringt. Allerdings legte VW nach und präsentierte 2019 eine deut­liche Aufwertung und einen grö­ßeren Akku mit über 32 kWh und Reichweiten von bis zu 260 km. Am Ende war der e-Up die meist­verkaufte Version und wurde 2023 nur deswegen eingestellt, weil die Produktionskosten wegen ver­schärfter Cybersecurity-Anfor­derungen für Neuwagen zu hoch wurden. Mittlerweile werden selbst die letzten Baujahre des e-Up als Gebrauchtwagen erschwinglich und gelten als absolute Empfehlung für den Einstieg in die E-Mobilität.

1,0-l-Dreizylinder als Alternative

Wer doch lieber auf einen Verbrenner setzt, muss beim gebrauchten VW Up mit einem etwas rauen Motorlauf leben, denn der kleine Wolfsburger kam über die gesamte Bauzeit hinweg ausschließlich als 1,0-l-Dreizylinder. Dabei gab es Saugmotoren und Varianten mit Turboaufladung, sodass der Up eine Leistungsspanne von 60 PS (44 kW) bis 90 PS (66 kW) abdeckt – interessanterweise sind beide Enden der Skala mit fast identischen Verbräuchen von rund 4,5 l Super auf 100 km angegeben. Für maximalen Fahr­spaß gab es dagegen einen 115 PS (85 kW) starken GTI. Kleiner Geheimtipp: Für niedrigere Betriebskosten emp­fiehlt sich die Suche nach einem der selteneren Erdgas-Versionen (1.0 EcoFuel, hier alles zu Gasantrieben). Dieselmotoren gingen im Stadtflitzer zu keinem Zeitpunkt vom Band.

Empfehlenswerte Antriebe für den VW (e-)Up Modell 1.0 MPI 1.0 TSI e-Up Zylinder/Ventile pro Z. 3/4 3/4 Elektro Hubraum 999 cm³ 999 cm³ – Leistung 44 kW/60 PS 66 kW/90 PS 60 kW/82 PS Drehmoment 95 Nm 160 Nm 210 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 4,5 l S 4,4 l S 11,7 kWh Höchstgeschw. 160 km/h 185 km/h 130 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den VW (e-)Up

Modell 1.0 MPI 1.0 TSI e-Up 2018 8689 € / 57.000 km 10.200 € / 57.000 km 10.463 € / 57.000 km 2019 9454 € / 46.000 km 10.720 € / 46.000 km 10.984 € / 46.000 km 2020 10.731 € / 35.000 km – 12.063 € / 35.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Mai 2025