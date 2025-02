Citroën BX

Keine drei Jahre später, im Sommer 1982, rollte der Citroën BX auf den Automobilmarkt. Der BX sollte die Lücke zwischen GS und CX schließen, doch dafür musste ein passendes zur Markenidentität passendes Design her. Die Französ:innen wandten sich also – Überraschung – Marcello Gandini, der den passenden Entwurf dank Volvos Zögern bereits in der Schublade liegen hatte. Im Citroën-Designzentrum Vélizy bekam der BX den letzten Feinschliff verpasst und rollte im Vergleich zum Volvo Tundra fast unverändert auf den Markt. Die Entscheidung sollte sich als goldrichtig erweisen. Zwischen 1982 und 1994 entstanden rund 2,3 Mio. Exemplare des keilförmigen BX, eine Modellpflege im Jahr 1986 inklusive. Citroën nutzte das Potential vollkommen aus und bot nicht nur reguläre Diesel-, Benziner- und Sondermodelle des BX an, sondern entschied sich ebenfalls dazu, den Keil in den Motorsport zu schicken. 1986 startete er als Citroën BX 4TC in der ikonischen Gruppe B als Rallyebolide. Zwar war er wenig erfolgreich, doch im Rahmen der Homologation wurden insgesamt 86 straßenzugelassene BX 4TC Sondermodelle gebaut, die heute selten und gesucht sind.

Foto: Citroën