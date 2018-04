Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten SUV-Coupé Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leistung k.A. Antriebsarten Allrad (quattro) Getriebearten k.A. Kraftstoffarten Benzin / Diesel / Hybrid Abgasnorm k.A. Grundpreis ca. 65.000 Euro

Als Erlkönig dreht der Audi Q8 (2018) fleißig seine Runden über den Nürburgring. Bei dieser Gelegenheit konnte unser Erlkönig-Fotograf einen Blick ins Interieur riskieren. Alle Infos zum neuen SUV-Coupé gibt es hier!

Weitere Erlkönig-Fotos untermauern, dass das neue SUV-Coupé aus Ingolstadt namens Audi Q8 (2018) das wenig zurückhaltende Design der Q8-Studien übernehmen darf. Es wird ein echter Befreiungsschlag! Der Q8 will Schluss machen mit dem Einerlei der Ingolstädter Designsprache, wird dafür kürzer, flacher und mit der angedeuteten Coupé-Linie natürlich auch deutlich schnittiger als der kastigere Bruder Q7. Mit seinem aggressiven Grill, den stark modellierten Flanken und dem charakteristischen Abschluss erhält der Audi Q8 (2018) jene Eigenständigkeit, die – so die Kritiker – viele Audis vermissen lassen. Besonders markant sind das Heck mit über eine LED-Leiste verbundenen Rückleuchten und der breite Grill mit Längsstreben in der Front. Die Eigenständigkeit nimmt das SUV-Coupé auch mit ins Interieur: Dank unseres Erlkönig-Fotografens erhalten wir nämlich erstmalig einen Einblick von der futuristische Cockpitwelt des Q8. Gut zu erkennen, dass Ingolstadt vermehrt auf Touchscreens und weniger auf Knöpfe setzt. Der auf dem SQ7 basierende Prototyp zeigt zwar auch noch dessen analoges Tacho, in der Serie erwarten wir aber ein noch größeres virutelles Cockpit mit verfeinerter Grafik. So kann man den Fortschritt durch Technik im Audi Q8 (2018) nicht nur endlich sehen, sondern sogar mit den Fingerspitzen fühlen.

Der Audi Q8 (2018) setzt auf große Touchscreen-Displays! © CarPix

Erste Fotos zeigen den Audi Q8 (2018)

So klar sich die beiden voneinander unterscheiden möchte, unter dem Blech gehen der Audi Q8 (2018) und Q7 den gleichen Weg – schließlich nutzen sie den gleichen Baukasten. In der Serie dürfte die Palette deshalb vom drei Liter Diesel mit 218 PS bis zum SQ7-Motor mit 435 PS reichen. Bei seiner ersten Präsentation in Detroit stand das Audi Q8 Concept allerdings noch als Plug-In-Hybrid mit 333 PS aus einem V6-Benziner und 100 kW Hilfsleistung des E-Motors. Im Team macht das eine Systemleistung von 439 PS und maximal 700 Newtonmeter Drehmoment, womit der Q8 (2018) nach nur 5,4 Sekunden Landstraßentempo erreicht. Und weil der Stromer mit dem 17,9 kWh großen Akku bis zu 60 Kilometer weit alleine fährt, sinkt der Verbrauch der Studie zumindest nach der schöngefärbten Norm auf 2,3 Liter und der CO2-Ausstoß geht auf 53 g/km zurück. Zwar müsste Audi sein neues SUV-Coupé im Kampf gegen die bereits gut besetzte Konkurrenz besser heute als morgen bringen, trotzdem wird es noch ein gutes Jahr dauern, bis der Audi Q8 (2018) zu Schätzpreisen ab 65.000 auf den Markt kommt. Für die lange Wartezeit werden die Bayern ihre Kunden aber ordentlich entschädigen.

