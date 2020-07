Der Audi SQ8 TDI (2019) bekommt 2020 einen weiteren V8-Motor: Ein Benziner ergänzt den bekannten Diesel. Das sind alle Informationen zum Preis und den technischen Daten des SUV-Coupés!

Äußerlich gibt sich der Audi SQ8 (2019) zum Preis ab 101.086 Euro (Stand: Juli 2020) erstaunlich zurückhaltend – zumindest im Vergleich zu den schwächeren Q8 mit S-line-Paket. Man muss schon ganz genau hinsehen, um die vertikalen Doppellamellen im mächtigen Kühlergrill zu erkennen. Am Heck fällt die Identifizierung dank vier kreisrunder Endrohre einfacher aus. Viel wichtiger ist allerdings, was unter der sportlichen Hülle steckt. Audi gönnt dem SQ8 einen 4,0-Liter-V8-Dieselmotor mit 435 PS. Der Selbstzünder mit Biturbo-Aufladung und elektrisch angetriebenem Verdichter (EAV) ist der stärkste Diesel auf dem europäischen Markt und entwickelt ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern. Das reicht für einen Sprint auf Tempo 100 in nur 4,8 Sekunden. Bei Tempo 250 schiebt die Elektronik einem weiterem Vortrieb den Riegel vor. Audi verspricht neben all der Dynamik auch eine hohe Effizienz. Zu diesem Zweck besitzt der stärkste Q8 ein 48-Volt-Bordnetz samt Riemen-Starter-Generator (RSG). Als so genannter Mildhybrid kann der SQ8 mit bis zu acht Kilowatt rekuperieren und die Energie einer Lithium-Ionen-Batterie zuführen. Zwischen 55 und 160 km/h kann das SUV-Coupé zudem 40 Sekunden lang mit deaktiviertem Motor segeln. Der Hersteller verspricht eine Verbrauchseinsparung von bis zu 0,5 Litern auf 100 Kilometern, die auf das Konto der Mild-Hybrid-Technik geht. Im Herbst 2020 ergänzt ein 4,0-Liter-V8-Benzinmotor das Angebot. Die technischen Daten lesen sich beeindruckend: 507 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment fallen über alle vier Räder des Audi SQ8 (2019) her. Von 0 auf 100 km/h sprintet der Benzin-SQ8 in nur 4,1 Sekunden. Eine Zylinderabschaltung soll beim Spritsparen helfen. Mehr zum Thema: Der Audi SQ8 im Fahrbericht

Preis und technische Daten des Audi SQ8 (2019)