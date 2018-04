... in Schwarz gehalten. Im Innenraum des Audi Q3 (2016) sind die Sportsitze mit elektrischer Lendenwirbelstütze mit Leder und Stoff bezogen und ebenfalls in schwarz gehalten. Alternativ können ...

... in mattem Steingrau gehalten. In der S line competition-Variante des Audi q3 (2016) ist der Grill hochglänzend schwarz und hat einen durchlaufenden Steg über die gesamte Breite der Frontschürze, wodurch der Audi Q3 (2016) insgesamt breiter und ...

... Lufteinlässe horizontal untergliedert. Der Unterfahrschutz hat sowohl am vorderen wie auch hinteren Stoßfänger eine Lackierung in mattem Silber. Der Kontrastbereich der Stoßfänger und Radläufe sind ...

... mittige Spoilerlippe in Wagenfarbe lackiert ist. Der Kühlergrill ist in Grau gehalten. Die Dekoreinlagen ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2011 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4385/1831/1580 mm Leergewicht 1460 kg Leistung von 120 bis 367 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 28.550 Euro

Der Audi Q3 (2016) schärft seine Ausstattungslinien "design" und "sport" sowie das Exterieurpaket "S line" in einem weiteren Facelift nach. Das Sondermodell Audi Q3 S line competition ergänzt zukünftig das Programm. Die Preise beginnen bei 30.100 Euro!

Der 120 PS bis 220 PS starke Audi Q3 (2016) bekommt ein weiteres Update, in dessen Mittelpunkt die Ausstattungslinien "design" und "sport" stehen sowie das "S line"-Exterieurpaket. Das neue Sondermodell Audi Q3 S line competition ergänzt das Programm und kann seit Herbst 2016 bestellt werden. Der Preis startet bei 30.100 Euro für die Ausstattungslinien sport und design. Der Audi Q3 S line competition hat einen Listenpreis von 33.050 Euro. Die Ausstattungslinie sport verpasst dem Audi Q3 (2016) eine neue Frontpartie, bei der die Lufteinlässe vergrößert sind und die mittige Spoilerlippe in Wagenfarbe lackiert ist. Der Kühlergrill ist in Grau gehalten. Die Dekoreinlagen glänzen in schwarzem Klavierlack. Bei der Ausstattung mit S tronic bestehen Pedale und Fußstütze aus Edelstahl, die Modelle mit manueller Schaltung haben einen Aluminium-Schalthebelknauf mit Leder. Das Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design und mit Kontrastnähten ist unten abgeflacht. Viele Bedienelemente haben eine Aluminiumoptik. In der Design-Linie des Audi Q3 (2016) sind die Lufteinlässe horizontal untergliedert. Der Unterfahrschutz hat sowohl am vorderen wie auch hinteren Stoßfänger eine Lackierung in mattem Silber. Kontrastbereich der Stoßfänger und Radläufe sind in mattem Steingrau gehalten.

Fahrbericht Neues Audi Q3 Facelift (2015): Erste Testfahrt So fährt sich der geliftete Q3

Die Audi-Basismodelle im Video:



Preis: Audi Q3 Facelift (2016) ab 30.100 Euro

In der S line competition-Variante des Audi Q3 (2016) ist der Grill hochglänzend schwarz und hat einen durchlaufenden Steg über die gesamte Breite der Frontschürze, wodurch der Audi Q3 (2016) insgesamt breiter und massiver wirkt. Die Lufteinlässe haben Rautengitter-Einsätze. Ebenfalls in Schwarz gehalten sind die Radläufe, Türaufsatzleisten, Dachreling, die Gehäuse der Außenspiegel und die Fensterschachtleisten. Dachkantenspoiler am Heck und das Unterteil des Stoßfängers sind glänzend schwarz. Die Kotflügel ziert jeweils das "S line"-Emblem. Die Lackfarbe Camouflagegrün Metallic ersetzt beim Audi Q3 (2016) zukünftig den Farbton Tundrabraun Metallic. Im Innenraum des Audi Q3 (2016) sind die Sportsitze mit elektrischer Lendenwirbelstütze mit Leder und Stoff bezogen und ebenfalls im Farbton Schwarz. Alternativ können die Bezüge durch eine Leder-Alcantara-Kombination ersetzt werden. Der Serienumfang des Audi Q3 S line competition umfasst das S line-Sportfahrwerk, das Audi-Fahrdynamiksystem, das Fahrerinformationssystem sowie die neuen 19-Zoll-Räder im schwarz glänzenden 10-Y-Speichen-Design. Der Audi Q3 S line competition ist mit jeder Motorisierung aus dem Q3-Programm erhältlich.