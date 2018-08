... gegen Aufpreis. Exaktere Daten werden nach Abschluss des noch laufenden Zulassungsverfahrens vorliegen. In der Spitze erreicht der in der Basis 1205 Kilogramm schwere Audi Q2 (2016) ...

... der dreiteiligen Rücksitzbank sogar 1050 Liter. Und obwohl der Q2 zur Gattung der SUV gehört, sitzt der Fahrer im Audi Q2 (2016) fast so tief auf den Boden wie in ...

... futuristischen Linienführung will der Audi Q2 (2016) die Kundschaft überzeugen. Technisch greift der Q2 tief in den Modularen Querbaukasten (MQB). Somit ist er bei 4,19 Meter Länge ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4191/1794/1508 Leergewicht 1280 kg Leistung von 116 bis 190 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 23.900 Euro

Der neue Audi Q2 (2016) startet als Benziner bei einem Preis von 23.900 Euro, den Diesel gibt es für knapp 1.000 Euro mehr. Mit dem neuen Q2 erweitert Audi sein SUV-Portfolio. Und: Das ist das Crashtest-Ergebnis!

Der neue Audi Q2 (2016) wird zu einem Preis ab 23.900 Euro angeboten. Zu Beginn der Vorbestellungen warden zunächst ein 1,4-Liter-Benziner mit 150 PS und ein 1,6-Liter-Turbodiesel mit 116 PS erhältlich sein, dabei wird der Diesel knapp 1.000 Euro teurer ausfallen. Die Motorenpalette wird mit der Zeit erweitert, zum Beispiel um einen Einliter-Dreizylinder mit 116 PS. Die stärksten Motoren des Audi Q2 sind jeweils zwei Liter groß, 190 PS stark und kommen serienmäßig mit Allradantrieb. Details zu den Preisen und Motoren finden sich weiter unten in der Preisliste. Optisch weist der Q2 einige Unterschiede zu seinen größeren Brüdern auf. Das Kompakt-SUV ist im Vergleich zu den bisher eher rundlich gestalteten Audi-SUV ungewöhnlich kantig. Auffälligstes Erkennungsmerkmal des neuen Q2 sind die polygonen Flächen an den Seiten. Mit der futuristischen Linienführung will der Audi Q2 (2016) die Kundschaft überzeugen. Technisch greift der Q2 tief in den Modularen Querbaukasten (MQB). Somit ist er bei 4,19 Meter Länge rund 20 Zentimeter kürzer als der Q3, bietet mit 2,60 Metern Radstand aber ausreichend Platz für fünf Personen. Der Kofferraum des Audi Q2 (2016) fasst 405 Liter, nach Umlegen der dreiteiligen Rücksitzbank sogar 1050 Liter. Und obwohl der Q2 zur Gattung der SUV gehört, sitzt der Fahrer im Audi Q2 (2016) fast so tief auf den Boden wie in einer Limousine. Dazu gibt es im Q2 die Progessivlenkung mit einer zunehmend sportlichen Übersetzung für alle Varianten sowie die Fahrprofilregelung Drive Select und adaptive Dämpfer gegen Aufpreis. Exaktere Daten werden nach Abschluss des noch laufenden Zulassungsverfahrens vorliegen.

Audi Q2 (2016) im Video:

Preis: Audi Q2 (2016) ab 23.900 Euro

In der Spitze erreicht der in der Basis 1205 Kilogramm schwere Audi Q2 (2016) knapp 220 km/h. Schneller wird da die bis zu 300 PS starke Topversion Audi SQ2 sein, die aber erst 2018 kommt. Wer beim Audi Q2 auf den neuen Fünfzylinder mit 400 PS hofft, wartet vergebens. Er bleibt den sehr sportlichen RS-Versionen aus der Kompaktfamilie vorbehalten. Neben der bewährten Konzern-Technik kommt im Innern des Audi Q2 (2016) das Virtual Cockpit aus dem Audi TT zum Zuge. Auf Wunsch gibt's auch ein Head-Up-Display und ein Online-Navi mit WLAN-Hotspot und Touchpad. Bei den elektronischen Helfern bietet der Q2 Assistenzsysteme für Spurführung und -wechsel sowie automatische Abstandsregelung. Dass der Audi Q2 überhaupt so heißen darf, ist übrigens erst seit kurzem klar: Nach langem Ringen mit Alfa Romeo darf der kleine Offroader das Kürzel Q2 tragen. Eine Coupé-Version unter dem Namen Audi Q2 scheint übrigens durchaus wahrscheinlich, dann aber nicht vor 2017. Wo wir beim Zuwachs der Q-Familie sind: Im nächsten Jahr legen die Herren der Ringe mit dem Audi Q8 als neues Top-Modell nach.

Fahrbericht Neuer Audi Q2 (2016): Erste Testfahrt Q2 mit mächtiger Ausstattung

Audi Q2 (2016) im Crashtest

Im ersten Euro-NCAP-Crashtest erzielte der Audi Q2 (2016) direkt eine Fünf-Sterne-Wertung. Auch in der Basisausführung mit der geringsten Ausstattung konnte der Ingolstädter in allen Disziplinen ohne gravierende Sicherheitsmängel auftreten und überzeugen. Was die Sicherheit der erwachsenen Insassen angeht, erreichte der Audi Q2 93 Prozent, bei den Kindern 86 Prozent. In der Wertung von Fußgängersicherheit und Assistenzsystemen erlangte das SUV jeweils 70 Prozent. Bei den Assistenzsystemen schnitt das Notbremssystem besonders gut ab.

Neuheiten Audi SQ2 (2018): Neue Fotos (Update) Audi arbeitet am SQ2 mit 310 PS!

Motoren & Preis des Q2 (2016)