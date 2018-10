Wer bei der Wahl eines gebrauchten SUV auf Nummer sicher will, sollte sich unsere Zuverlässigkeits-Hitliste der besten Gebrauchtwagen ansehen. Mit dabei: Mitsubishi, Mazda und Mercedes.

Das SUV-Segment boomt und ist in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten auf dem Automarkt geworden. Mit den Jahren werden selbst Luxus-SUV erschwinglich und erfreuen sich auf dem Gebrauchtwagen-Markt entsprechend großer Beliebtheit, die meisten Kunden greifen aber zu den vor allem in engen Innenstädten deutlich handlicheren Kompakt-SUV. Doch nicht alle Offroader sind wirklich empfehlenswert, das meistens recht hohe Gewicht und der hohe Schwerpunkt sorgen bei vielen SUV mit der Zeit für Probleme am Fahrwerk, wenn sie zur Hauptuntersuchung bei der GTÜ antreten. Doch wo Schatten ist, gibt es natürlich auch Licht – in Form der sieben besten gebrauchten SUV in fünf Altersstufen. Mehr zum Thema: Gebrauchte SUV mit vielen Mängeln

Zuverlässige SUV-Gebrauchtwagen im Mängelranking

Gleich mehrere Fahrzeuge können Mercedes und Audi in den Top-7 platzieren, wobei der Mercedes-Stern auf Platz zwei und drei sehr hell strahlt. Auf den Spitzenplatz schafft es der Porsche Macan. Mit einer Mängelquote von 1,15 gehört der Zuffenhausener zu den zuverlässigsten Autos der Kategorie ein bis drei Jahre, unter den Offroadern erreicht kein Konkurrent ein ähnlich hohes Qualitätsniveau. Es fällt auf, dass in allen Alterssegmenten deutsche Fabrikate an der Spitze der Liste steht.

