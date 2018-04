Obwohl der Mazda CX-3 erst seit 2015 zum Produktportfolio der Japaner gehört, ist er in Deutschland bereits eines der erfolgreichsten Modelle der Marke. Der CX-3 teilt sich eine Plattform mit dem Mazda2 und greift im B-Segment der SUV an. Als Kompakt-SUV punktet er hierzulande vor allem mit Ausstattungsmerkmalen, die die Konkurrenz nicht zu bieten hat. Dazu zählt beispielsweise die Option auf Allradantrieb, die sich die meisten Hersteller in der Kompaktklasse sparen. Angetrieben wird der Mazda CX-3 wahlweise von Benzin- oder Dieselaggregaten.

In verschiedenen Tests muss sich der Mazda CX-3 immer wieder gegen andere SUV aus der Kompaktklasse behaupten. Von Landsmännern wie Toyota bis zu den Kollegen aus dem deutschen Premiumsegment, sind in den Vergleichstests viele Marken vertreten, gegen die sich der Mazda behaupten muss. Andererseits wird dem CX-3 in Einzeltests auch immer wieder die ungeteilte Aufmerksamkeit unserer Testfahrer zuteil, die anhand verschiedener Kriterien wie Motoren, Fahrdynamik oder Ausstattung das Preis-Leistungs-Verhältnis des Kompakt-SUV bewerten.