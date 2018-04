Eckdaten Bauzeitraum seit 2010 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 3/5 Abmessungen (L/B/H) 3954/1740/1416 mm Leergewicht 1110 kg Leistung von 90 bis 231 PS Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 17.750 Euro

Neue Dreizylinder-Motoren treiben das Audi A1 Facelift (2015) an und machen den Kleinwagen noch effizienter. Dazu kommen Detail-Verbesserungen. Wir verraten die Preiseund die Motoren!

Seit 2010 verkauft Audi seinen A1 und spätestens seit der Vorstellung des viertürigen Sportback hat sich der Kleinwagen zum echten Publikumsliebling entwickelt. Über 500.000 Fahrzeuge wurden bisher verkauft, nun soll der Premium-Kleinwagen noch attraktiver werden. Mit der Modellpflege erhält das Audi A1 Facelift (2015) zu Preisen ab 17.750 Euro neue Einstiegs-Motoren, die sich technisch grundlegend von allen bisher in Serie verbauten Audi-Triebwerken unterscheiden – nie zuvor verkauften die Ingolstädter Dreizylinder-Benziner, nun kommt der erste Audi-Motor dieser Bauart in den A1. Unter der Haube des Audi A1 1.0 TFSI, aber auch unter der des Audi A1 1.4 TDI, arbeitet ein Dreizylinder. Beide sollen für noch niedrigeren Verbrauch bei unvermindertem Fahrspaß sorgen. Der neue Audi A1 1.0 TFSI (Preis: 17.750 Euro) mit Dreizylinder-Benziner treibt die Vorderräder mit 95 PS an und kommt auf einen Normverbrauch von 4,3 Liter auf 100 Kilometer, der Audi A1 1.4 TDI (Preis: 21.200 Euro) mit Dreizylinder-Diesel kommt bei einer Leistung von 90 PS auf einen EU-Verbrauch von 3,4 Liter.

Preis: Audi A1 Facelift (2015) ab 17.750 Euro

Wer beim Audi A1 Facelift (2015) etwas mehr Verbrauch in Kauf nimmt, kann natürlich auch weiterhin zu Vierzylinder-Motoren greifen: Insgesamt stehen sechs Triebwerke zur Wahl, darunter zwei Diesel und vier Benziner. Topmodell bleibt der Audi S1 zum Preis ab 30.450 Euro mit 231 PS starkem 2.0 TFSI und Allradantrieb quattro, dieser sprintet je nach Karosserievariante in 5,8 bis 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Neben der überarbeiteten Technik hat das Audi A1 Facelift (2015) natürlich auch eine aufgefrischte Optik zu bieten. Vor allem mit den Ausstattungslinien design und sport sprechen die Ingolstädter Individualisten an, die sich gerne etwas stärker von der Masse abgrenzen wollen. Mit dem S line-Sportpaket und der Design selection stehen weitere Optionen zur Wahl, das Zubehör-Programm umfasst zudem diverse Dekorfolien und spezielle Felgen.