Audi A3/Audi A1: Vergleich

Audi A1 Sportback und Audi A3 Sportback legen grundverschiedene Charaktere an den Tag – daran hat ihr 150-PS-Turbobenziner (110 kW) nicht unerheblichen Anteil. Ein Vergleich der kompakten Ingolstädter.

Ernsthafte Zweifel können einfach nicht bestehen: Bei der Entwicklung des Audi A1 Sportback, der in diesem Vergleich gegen den Audi A3 antritt, muss der Fahrspaß eine der zentralen Rollen gespielt haben. Nicht ohne Grund sollen die drei Schlitze unter der vorderen Motorhaubenkante das Design der Rallye-Ikone Audi Sport quattro von 1984 zitieren. Mit seinem knurrenden, akustisch stets präsenten 150-PS-Turbobenziner und der knackigen, viel Feedback vermittelnden Lenkung stellt der immer mit dem S tronic genannten Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstete A1 35 TFSI eine permanente Prüfung der eigenen Selbstdisziplin dar. Zu groß ist die Versuchung, die fahrdynamischen Qualitäten des kleinen Ingolstädters immer wieder auszureizen. In 7,9 Sekunden geht es aus dem Stand auf Tempo 100, die Physik setzt dem Vortrieb erst bei 217 km/h ein Ende. Von ganz anderer Natur präsentiert sich der gleich motorisierte Audi A3 Sportback, dessen S tronic 2000 Euro extra kostet. Dank besserer Geräuschdämmung agiert der aufgeladene 1,5-Liter-Vierzylinder in dem Kompaktmodell deutlich zurückhaltender und trägt damit einen großen Teil zur insgesamt gediegeneren Atmosphäre an Bord bei. Mit einem Beschleunigungswert von 8,7 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 224 km/h generiert er ebenfalls absolut souveräne Fahrleistungen. Allerdings ist der Reiz, das gebotene Potenzial auszukosten, nicht zuletzt wegen der im Vergleich größeren Ausmaße und einem Mehrgewicht von rund 140 Kilogramm deutlich geringer als beim kleineren Audi A1. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Audi A1 (2018): Sportback, S Line & Innenraum Audi A1 bekommt keinen Nachfolger

Der Audi A3 Sportback (2020) im Video:

Audi A3 und Audi A1 im Vergleich

Auf die Investition der viel Halt bietenden optionalen Sportsitze (360 Euro) kann im Audi A3 daher im Vergleich eher verzichtet werden als im Audi A1. Umso mehr, da deren in die Lehne integrierte Kopfstütze für Großgewachsene etwas zu kurz ausfällt – und sie wegen ihrer Neigung nach vorn permanent Kontakt mit dem Hinterkopf aufnimmt. Die mehr Spielraum bietenden A1-Sportsitze (340 Euro) gefallen viel besser. Insgesamt ist das Thema Komfort aber die Domäne des mit adaptiven Dämpfern (1130 Euro) ausgestatteten A3 Sportback. Dazu trägt auch der größere Innenraum des 4,34 Meter langen Kompakten bei. Wenig überraschend genießen vor allem die Fondpassagier:innen mehr Bewegungsfreiheit in alle Richtungen als im 30 Zentimeter kürzeren A1 Sportback. Dessen adaptive Dämpfer (950 Euro) kennen nur zwei Kennlinien: Normal und Sport. Zudem offeriert der A3 den größeren (380 bis 1200 Liter) und – dank optional dreigeteilter Rücksitzlehne (200 Euro) – variableren Kofferraum. Wobei sich der nur mit asymmetrisch geteilter Rückbank erhältliche A1 mit seinem 335 bis 1090 Liter großen Gepäckabteil in dieser Beziehung nicht wirklich verstecken muss. Mit Grundpreisen von 27.150 Euro (Audi A1) respektive 31.000 Euro (Audi A3) unterstreichen beide Kandidaten des Vergleichs, warum sie dem "Premium"-Bereich ihrer jeweiligen Segmente zugeordnet werden. Dafür bieten sie aber auch modernste Ausstattung-Features und umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung.

Von Christoph Zander

Auch interessant:

Neuheiten Audi A3 Sportback (2020): Preis, S line & Maße A3 Sportback auch als sportlicher Plug-in-Hybrid

Messwerte und Technische Daten von Audi A3 Sportback 35 TFSI und Audi A1 Sportback 35 TFSI S tronic

AUTO ZEITUNG 16/2022 Audi A3 Sportback 35 TFSI Audi A1 Sportback 35 TFSI S tronic Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4 4/4 Hubraum 1498 cm³ 1498 cm³ Leistung 110 kW/150 PS 110 kW/150 PS Max. Drehmoment 250 Nm bei 5000-6000 U/min 250 Nm bei 5000-6000 U/min Getriebe/Antrieb Siebengang, DSG (optional)/Vorderrad Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe/Vorderrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1320/1360 kg 1170/1223 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 8,7 s 7,9 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 224 km/h 217 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 35/34,8 m 35,9/34,7 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 7,5 l /5,6 l 7,1 l/6 l CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 179/127 g/km 169/137 g/km Preis Grundpreis 31.000 € 27.150 €