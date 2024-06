GT-Editionen ab sofort bestellbar

Noch weiter in die Höhe klettert der Preis für das Alpina B4 GT Gran Coupé (2024) auf Basis des BMW 4er, das ab 105.100 Euro erhältlich ist (Alle Preise: Stand Juni 2024).

Ab November 2024 rollt der Alpina B3 GT als Limousine und Touring auf die Straße, flankiert vom Alpina B4 GT Gran Coupé – wie gewohnt sportlich-elegant und nun mit noch mehr Leistung. Das ist der Preis für die veredelten BMW-Modelle!

Preis: Alpina B3 GT (2024) nicht unter 100.000 Euro zu bekommen, B4 GT ab 105.100 Euro

Die edle Karosse des kraftvollen Alpina B3 GT (2024) lässt sich der BMW-Veredler was kosten. Am "günstigsten" kommt man mit der Limousine davon, für die Alpina 101.700 Euro aufruft. Für den Lademeister des Edel-3ers werden 102.900 Euro fällig. Noch weiter in die Höhe klettert der Preis für das Alpina B4 GT Gran Coupé (2024) auf Basis des BMW 4er, das ab 105.100 Euro erhältlich ist (Alle Preise: Stand Juni 2024). Der Bestellstart ist bereits erfolgt, die Auslieferung soll im November 2024 starten.

Antrieb: Leistungssteigerung auf nun 529 PS

Der 3,0-l-Reihensechszylinder mit Biturboaufladung pfeift noch lange nicht auf der letzten Rille. Den Beweis dafür liefert eine erneute Leistungssteigerung aus dem Hause Alpina. Satte 34 PS mehr hat der Motor nun auf dem Kasten und leistet im Alpina B3 GT (2024) sowie im Alpina B4 GT (2024) nun 529 PS (389 kW). Das Drehmoment bleibt mit 730 Nm beim bekannten Wert für die Edel-Mittelklasse. Die Kraftübertragung übernimmt die Achtstufen-Sportautomatik von ZF und ein vollvariabler Allradantrieb mit geregeltem Hinterachssperrdifferential. Das Schaltprogramm hat Alpina überarbeitet.

Insgesamt erzielt Alpina durch den Arbeitsaufwand eine Verbesserung der Sprintwerte um zwei Sekunden und der Höchstgeschwindigkeit: Die Limousine schafft den Sprint von null auf 100 km/h nun in 3,4 s und rennt 308 km/h in der Spitze und der Touring und das Gran Coupé peitschen die Tachonadel in 3,5 s auf die 100er-Marke, Schluss ist hier bei 305 km/h. Nicht zu verachten: Der Sprint auf 200 km/h hat sich um 0,6 bzw. 0,7 s (Limo/Touring) und 1,0 s (GC) verbessert.

Die Fahrdynamik hat Alpina mittels verstärkten hinteren Stoßdämpfern optimiert, die Lenkpräzision soll von einer Domstrebe profitieren und ein größerer Hinterachsstabilisator in der Limousine soll für neutrales Fahrverhalten und schnelle Reaktionen auf Lenkbefehle sorgen. Eine Neukonfiguration des Fahrwerks fördert laut Alpina die sportliche Rückmeldung sowie den Langstreckenkomfort gleichermaßen.

Exterieur: Aerodynamische Kniffe

Der Alpina B3 GT und B4 GT (2024) kommen mit exklusiven GT-spezifischen Anbauteilen wie kleinen Luft-Leitflächen, sogenannten Canards, und Splitter-Leitflächen, um den Auftrieb zu reduzieren. Am Heck geht ein glänzend schwarzer Diffusor ans Werk, für mehr Stabilität zu sorgen. Passend dazu prangen an der Rückseite schwarze ovale Endrohrblenden der Alpina-Sportabgasanlage. Das Gran Coupé bietet zudem die Option auf adaptive LED-Scheinwerfer, die auch ein neues 3D-Lichtdesign der Rücklichter mit sich bringen. Exklusives Schuhwerk bietet Alpina mit den 20-Zoll Schmiederädern mit Glanzdrehung und abschließbarem Raddeckel und GT-Schriftzug.

Interieur: Zierrat in GT-Manier

Im Innenraum des Alpina B3 GT und B4 GT (2024) soll die blaue Farbe "Oro Tecnico" für eine edle Optik sorgen, die sich in zahlreichen Ziernähten und auf den Schaltwippen hinter dem Lenkrad wiederfindet. Zudem ist der Lenkradbezug aus Lavalina-Leder handgefertigt. Neben GT-Schriftzügen auf den Einstiegsleisten und auf dem Lenkrad hat Alpina auf der Mittelkonsole das Produktionsnummernschild angebracht, das die fortlaufende Nummerierung des Fahrzeugs zeigt. Die individuelle Nummer ist zudem auch im Motorraum sichtbar. Auch im Bereich der Assistenzsysteme rüstet Alpina auf: Im Gegensatz zum BMW 3er und 4er beinhaltet der Serienumfang von B3 GT und B4 GT den BMW Driving Assistant Professional.