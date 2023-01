Auf den Komfort einer Funkverbedienung möchten wenige Autofahrer:innen verzichten. Umso besser, dass sich eine Zentralverriegelung nachrüsten lässt – und das oft relativ einfach. Wir stellejn die besten Produkte vor und geben Tipps zum Einbau.

Eine Zentralverriegelung selbst nachrüsten und dabei auf den Besuch in der Kfz-Werkstatt verzichten? Das erfordert etwas Vorbereitung und die richtigen Werkzeuge. Die Kfz Zentralverriegelung ist ein wichtiger Komfort bei der Auto-Nutzung. Keine zweite Hand oder Schlüssel-Drehen sind nötig. Heute gehört eine Zentralverriegelung zur serienmäßigen Ausstattung vieler Hersteller. Bei älteren Fahrzeugen fehlt sie allerdings noch häufig. Wie sich das System auf den Standard nachrüsten lässt, zeigen wir hier.

Unser Favorit: Jom Funkfernbedienung Komplett-Set

Besonders intuitiv wirkt diese Zentralverriegelung der JOM Car Parts & Car Hifi GmbH – was auch die guten Amazon-Bewertungen widerspiegeln. Die ausführliche bebilderte Anleitung in drei Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch) ermöglicht auch Laien den Wechsel auf eine Tür-Entriegelung per Funk. Sie besticht außerdem durch ihr perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem Preis von knapp 40 Euro. Verschiedene Optionen bei der Wahl des Schlüssels verändern die Anschaffungskosten geringfügig. Das Set besteht aus vier Stellmotoren, zwei Funk-Fernbedienungen und einem Empfänger mit integrierter Steuerung für die Motoren. Bei Bedarf kann die ZV auch mit einer automatischen Verriegelung für die Heckklappe und einem Zugmotor des Herstellers kombiniert werden.



Was ist eine Zentralverriegelung?

Eine Zentralverriegelung, oft mit ZV abgekürzt, ermöglicht das zeitgleiche Aufschließen aller Türen, sowie der Heckklappe und Tankdeckel. Dies kann über das einmalige Entsperren der Fahrertür erfolgen. Komfortabler ist aber das Öffnen per Funkfernbedienung. Hier ist im Autoschlüssel ein Sender eingebaut, der beim Ab- und Aufsperren des Autos ein Funksignal an das Steuergerät schickt. Dieses betätigt die Öffner-Motoren an den verschiedenen Türen gleichzeitig. Aus Sicherheitsgründen ist das Signal verschlüsselt, um Diebstahl vorzubeugen. Ein modernes Upgrade der Fernbedienung ist die "Keyless Go"-Variante. Hier genügt es, den Autoschlüssel in der Tasche mit sich zu tragen, damit auf- oder abgesperrt wird, wenn man sich dem Auto nähert oder von ihm entfernt. Dafür sorgen sogenannte RFID-Systeme, die ebenfalls durch eine Nachrüstung angebracht werden können.

Ratgeber Sitzheizung: Auflage fürs Auto Sechs Sitzheizungen im Check

Kann man eine Zentralverriegelung im Auto selbst nachrüsten?

Die ZV selbst nachzurüsten, ist die kostengünstige Alternative zum Werkstattbesuch. Je nach Anforderungen und bereits vorhandenem Werkzeug belaufen sich die Ausgaben auf 30–200 Euro für den eigenen Einbau. Eine Werkstatt kann da nicht mithalten. Allerdings sollte man beim System wechseln etwas Zeit und technisches Interesse mitbringen. Lötkolben und Isoband parat zu haben, ist auch ratsam.

Ratgeber Bluetooth-Autoradio Die besten Radios mit Bluetooth

Empfehlungen zum Nachrüsten der Kfz-Zentralverriegelung

Wer nun seinen älteren Wagen mit einer Zentralverriegelung aufwerten möchte, benötigt das passende Set. Wir stellen hier einige Produkte aus dem Amazon-Sortiment vor:

SLPRO Zentralverriegelung

Die Zentralverriegelung von SLPRO ist eine Universal-Lösung für zwei- bis viertürige Autos. Amazon-Rezensionen vergeben zufriedene 4,3 Sterne, denn die elektrische Fernbedienung klappt bei unterschiedlichen Kfz-Typen problemlos. Auch das Ansteuern des Blinkers beim Auf- und Absperren ist möglich. Sie bietet zudem eine Suchfunktion mittels Blinkeransteuerung und einen Anschluss für die Kofferraumöffnung.



ZV mit Blinkfunktion

Eine etwas kostengünstigere Version mit abgespeckten Funktionen ist mit die Funk-ZV mit Blinkfunktion vom SLPRO erhältlich. Enthalten sind:

2 Chrom Handsender

4 Stellmotoren inklusive Kabel und Zubehör

eine universelle Einbauanleitung

Universal Auto Remote Kit

Auf der Suche nach einem Komplett-Paket, das neben der ZV noch andere Komfort-Upgrades ermöglicht? Dann ist das Remote Kit von MASO-Store perfekt geeignet. Neben dem elektrischen Türschloss mit Mini-Funksender ist das Kit für 55,59 Euro mit einer Alarmanlage inkl. Wegfahrsperre und elektrischen Fensterhebern ausgestattet. Nur die Standheizung, Sitzheizung und Impuls-Hupe müssen auf anderem Weg nachgerüstet werden.



Funk-Zentralverriegelung nachrüsten: So funktioniert es

Wie erfolgt nun der Einbau einer zentralen Autoverriegelung und kann man die nötigen Handgriffe selbst erledigen? Um das zu überprüfen, haben wir die wichtigsten Schritte in einer Checkliste zusammengefasst. Achtung: Die einzelnen Einbau-Schritte können je nach Fahrzeug-Typ und Ausstattungsvariante von dieser Anleitung abweichen.

Schritt 1: Werkzeug

Für den Einbau einer Funkfernbedienung wird neben dem ZV-Set Folgendes benötigt:

Abisolierzange und Crimpzange

Werkzeugset, Cliplöser aus Kunststoff und Kabelbinder

Behälter für kleine Schrauben

Akkuschrauber mit einem dünnen Metallbohrer

Multimeter

Schritt 2: Check des Einbau-Sets

Je nach Ausstattung kann der Inhalt eines ZV-Nachrüstungskits unterschiedlich ausfallen. Diese Komponenten sind aber in den meisten Fällen enthalten und sollten vor Beginn überprüft werden:

Stellmotoren

Schaltmodul

Kabelbaum

Handsender

Befestigungsmaterial

Schritt 3: Stellmotoren einbauen

Der Reihe nach sind folgende Handgriffe durchzuführen, die dem Fahrzeug-spezifischen Handbuch entnommen werden können:

Abmontieren der Griffe, Fensterkurbel und Türverkleidung

Einen geeigneten Punkt für das Anbringen des Schaltmotors an der Tür bestimmen

Motoren müssen ungehindert den Start- und Endpunkt erreichen können

Gestänge des Stellmotors verbinden: Stellmotor und Türpin in Endstellung bringen, Verbindungsstange auf die richtige Länge justieren, mit der Tür verbinden

Türpin von Hand hoch- und runterschieben, sicherstellen, dass der Stellmotor möglichst leichtgängig ist

Diesen Vorgang an allen Türen wiederholen, die in die ZV integriert werden sollen

Schritt 4: Kabelbaum installieren

Das elektrische Steuergerät sollte in der Nähe des Sicherungskastens montiert werden. Der befindet sich meistens unter dem Armaturenbrett.

Massekabel der Autobatterie abklemmen

Verlegen der Kabelstränge, dabei die 5-poligen in die vorderen, die 2-poligen in die hinteren Türen

Massekabel (schwarz) mit der Karosserie verbinden und das rote Kabel (+) direkt mit der Batterie verbinden

Kabelstrang mit dem Schaltmodul verbinden

Batterie wieder anschließen und Funktion testen

Türen wieder zusammenbauen

Optional: Verknüpft man den Blinker über das zugehörige Kabel am Lenkrad mit der nachgerüsteten Zentralverriegelung, erhält man bei jedem Drücken der Fernbedienung ein zusätzliches Lichtsignal.

Hilfreiche Tipps zum Einbau einer Funk-ZV gibt es außerdem in diesem Installations-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ratgeber Dashcam-Vergleich Das sind die besten Dashcams

Was kostet das Nachrüsten einer Zentralverriegelung?

Wer bei der zentralen Verriegelung des Autos selbst nachrüstet und die erforderlichen Schaltmotoren einbaut, kann einiges an Geld sparen. Mit einem Einstiegspreis von 30 Euro ist man denkbar günstig dabei. Die Türen künftig von Ferne zu öffnen und zu schließen, lässt sich damit erreichen. Allerdings bedeutet die eigene Montage gute sechs bis acht Stunden Arbeit. Natürlich macht ein Fünftürer vergleichsweise mehr Aufwand als ein Dreitürer.

Alle, die die technische Herausforderung scheuen, können die gleichen Funktionen durch eine Werkstatt nachrüsten lassen. Hier belaufen sich die Kosten allerdings auf 400 bis 600 Euro.

Ratgeber Einparkhilfe nachrüsten: Kosten/Einbau So wird eine Einparkhilfe nachgerüstet

Wie funktioniert eine Zentralverriegelung?

Das zentrale Verriegeln eines Autos wird durch einen Sender, in der Regel eine kleine Funk-Fernbedienung mit Schlüssel, gesteuert. Sie betätigt per Funk oder auch Infrarot ein Schaltmodul in den Wagentüren, das die gleichzeitige Entriegelung aller Türen einschließlich der Heckklappe ermöglicht. Eine Neuerung stellt der Näherungssensor für die "Keyless Go"-Funktion dar. Befindet sich der zugehörige RFID-Transponder in Reichweite, erfolgt automatisch ein Signal an die Autobatterie, das die Entriegelung des Fahrzeugs herbeiführt.

Welche Nachrüstung für das eigene Fahrzeug geeignet ist, ergibt sich aus dem Alter und aktuellen Wert sowie den technischen Bedürfnissen der damit fahrenden Personen. Kosten und Nutzen sollten hier stets abgewogen werden. Mit der Nachrüstung lässt sich durch den Einbau auch in einem älteren Fahrzeug für deutlichen Komfort sorgen.

Auch interessant: