In den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Norwegen ist er bereits bestellbar. Der Preis auf dem niederländischen Markt beträgt 57.990 Euro.

2024 soll der XPeng G9 auch in Deutschland Marktstart feiern.

Der RWD Standard Range lädt den in jeder Ausführung 98 kWh großen Akku mit bis zu 260 kW, die beiden anderen Versionen schaffen 300 kW Ladeleistung.

Der XPeng G9 (2024) ist ein rein elektrisches SUV und kommt in Deutschland als RWD Standard Range, RWD Long Range und AWD Performance auf die Straße.

Der XPeng G9 ist seit 2022 auf dem Markt, allerdings nicht in Europa. Das änderte sich 2023. In Deutschland startet das Elektro-SUV 2024. Beim Preis lohnt ein Blick in die Niederlande.

Preis: XPeng G9 (2024) auch in Deutschland ab 57.990 Euro?

2024 soll der XPeng G9 auch in Deutschland Marktstart feiern. In den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Norwegen ist er bereits bestellbar. Der Preis auf dem niederländischen Markt beträgt 57.990 Euro (Stand: September 2023). Ein ähnlicher oder aufgrund der unterschiedlichen Besteuerung leicht niedrigerer Preis ist auch für den deutschen Markt zu erwarten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BYD Tang (2022) im Video:

Antrieb: XPeng G9 mit 570 km Reichweite

Der XPeng G9 (2024) ist ein rein elektrisches SUV und kommt in Deutschland als RWD Standard Range, RWD Long Range und AWD Performance auf die Straße. Die stärkste Version mit Allradantrieb bietet eine Leistung von 405 kW (551 PS), die Hecktriebler kommen auf 230 kW (310 PS). Der RWD Standard Range lädt den in jeder Ausführung 98 kWh großen Akku mit bis zu 260 kW, die beiden anderen Versionen schaffen 300 kW Ladeleistung. Die maximale Reichweite liegt nach WLTP-Standard bei 570 km und eine Aufladung von zehn auf 80 Prozent soll rund 20 Min. dauern. Anders gerechnet: für 100 km Reichweite lädt der G9 fünf Minuten. Eine Zweikammern-Luftfederung sorgt für Komfort und ermöglicht ein Absenken des Fahrzeugs, um durch die erhöhte Aerodynamik höhere Reichweiten zu erzielen. Die Allradversion soll dank Offroad-Fahrmodus auch für schweres Gelände taugen, verspricht der Hersteller. Auch für den Hängerbetrieb bis zu einer Anhängelast von 1500 kg ist der G9 geeignet.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Schlicht und modern

Das Design des XPeng G9 (2024) wird an der Front von großen, annähernd dreieckigen Elementen dominiert, die Hauptscheinwerfer und Lidar-Sensoren beherbergen. Unter der Fronthaubenkante verläuft ein Leuchtenband, das in den Tagfahrlichtern mündet. Die Schürze birgt ein schwarzes Belüftungsgitter. Das Heck ziert ein LED-Band mit integrierten Rückleuchten und ist ansonsten schlicht gehalten. Ein glänzend schwarzes Zierelement, das ausgehend von der Frontschürtze über die Seitenschweller verläuft, setzt sich auf der Heckschütze fort. Mit 4891 mm Länge, 1937 mm Breite und 1680 mm Höhe (1670 mm mit Luftfederung) sowie einem Radstand von fast drei Metern sollten die Personen auf den fünf zugelassenen Sitzplätzen im G9 ausreichend Platz finden.

Interieur: XPeng G9 ist gut ausgestattet

Foto: XPeng

Das Infotainmentsystem im XPeng G9 (2024) besteht aus zwei 14,96 Zoll großen Touchscreens, die nebeneinander auf dem Armaturenbrett prangen – der mittig platzierte fungiert als zentraler Steuerungsbildschirm des Xmart OS, der rechts daneben als sogenannter Fahrgastunterhaltungsbildschirm. Over-the-air halten automatische Updates das System auf dem neuesten Stand und es können Funktionen und Ausstattungsdetails hinzugekauft werden. Der Sprachassistent funktioniert auch ohne Netzwerkanbindung und soll auch auf komplexe Anweisungen reagieren können. Alle fünf Sitze verfügen serienmäßig über Sitzheizung, die erste Reihe auch über Sitzbelüftung und Memory-Funktion. Optional können alle Sitzplätze mit einer Massagefunktion ausgestattet werden. Neben dem Soundsystem inklusive Vibrationseinheiten im Innenraum kann der G9 Musik über zwei Außenlautsprecher auch außerhalb des Wagens abspielen. Der Kofferraum fast 660 bis 1576 l.