Riesen-Raumbad im Vollintegrierten-Erstling

Obligatorisch: Das elektrische Hubbett über dem Fahrerhaus ist bei Vollintegrierten oft bereits serienmäßig an Bord, so auch bei Weinsberg.

Der einzige Vollintegrierte der Knaus-Tabbert-Tochter erreicht mit dem Weinsberg CaraCore 700 MEG (2024) seinen Zenit – ohne dabei ins Luxussegment abzuschweifen. Das sind Preis und Ausstattung des Reisemobils in Teilintegrierten-Format.

Preis: Weinsberg CaraCore 700 MEG (2024) ab 79.150 Euro

Fürstliche Platzverhältnisse auf vergleichsweise wenig Grundfläche schaffen in der Regel nur die Vollintegrierten (alle gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt). Dabei müssen sie nicht einmal wirklich größer und auch nicht deutlich teurer als Teilintegrierte sein. Die Knaus-Tabbert-Marke Weinsberg stellt das mit dem CaraCore unter Beweis. Die Baureihe ist von ihrer Außenlänge her gleichauf mit der TI-Baureihe CaraSuite, bei der Ausstattung ähnlich aufgestellt und preislich nur wenig teurer, dafür durch die vollständige Eingliederung des Fahrerhauses in den Wohnraum und Wegfall der vorgelagerten Motorhaube insbesondere im Bereich der Sitzgruppe unweigerlich luftiger geschnitten. Konkurrenz im eigenen Haus also? Vermutlich weniger, schließlich ist der Reisebus-förmige Kasten auf Rädern nicht aller Camper:innen Traumfahrzeug – aber eine attraktive Alternative, bei der sich ein genauer Blick lohnen kann.

Das beginnt schon beim Preis. Denn dieser startet beim einzigen Vollintegrierten im Weinsberg-Portfolio bei mindestens 75.790 Euro für den 6,99 m langen CaraCore 650 MEG mit Einzelbetten und Kompaktbad à la Campervan. Mit mindestens 79.150 Euro (Alle Preise: Stand Februar 2025) ist das Topmodell aus den drei Grundrissen (650 MEG, 650 MF, 700 MEG) der Baureihe, der Weinsberg CaraCore 700 MEG, nur unwesentlich teurer, bietet dafür aber gleich 42 cm mehr Außenlänge und ein Raumbad mit separater Duschkabine. Für einen Vollintegrierten ist das immer noch ein sehr günstiger Preis – und damit trotz der stattlichen Länge von 7,41 m nicht das teuerste Fahrzeug der Marke – diesen Titel sichert sich der nochmals knapp 9000 Euro teurere CaraCompact Suite MB 640 MEG.

Innenraum: Klassisches Vierraum-Konzept

Warum also nicht gleich den Vollintegrierten wählen? Wir schauen uns hierfür einmal das Topmodell Weinsberg CaraCore 700 MEG (2024) genauer an. Dieser erinnert bereits beim Blick auf den Grundriss nicht mehr an einen Teilintegrierten, sondern den klassischen Vollintegrierten mit dem klassischen "Vierraum-Konzept": im Bug eine Sitzgruppe, dahinter schließt die optisch abgetrennte Küche an gefolgt vom separierbaren Raumbad, bevor im Heck das Schlafzimmer den Wohnraum vollendet.

Foto: Weinsberg

Beginnen wir jedoch vorne. Hier bietet der 700 MEG eine Sitzgruppe mit optionaler schmaler L-Sitzbank, gegenüberstehendem Einzelsitz und drehbaren Frontsesseln. Diese Konstellation lässt optional bis zu fünf eingetragene Sitzplätze zu, Isofix für zwei Sitzplätze ist ebenfalls optional lieferbar. Genauso viele Personen können auch an Bord nächtigen – und das sogar serienmäßig. Wie üblich in der Klasse ist über dem Fahrerhaus ein elektrisch absenkbares Hubbett (193 x 150 cm) untergebracht, zudem lässt sich die Sitzbank zum Notbett (209 x 106-50 cm) umbauen.

Die Küche des Weinsberg CaraCore 700 MEG (2024) umfasst einen Dreiflammen-Gasherd (die besten Campingkocher im Test) mit einer getrennten Rundspüle. Arbeitsflächen-Erweiterungen gibt es zwar nicht, dafür fällt der Küchenblock im Vergleich zu schmalen Seitenküchen (etwa auch im 650 MEG) recht breit aus. Schubladen unterhalb der Arbeitsfläche und Dachschränke über der Küche bringen zudem Geschirr und Proviant unter, denn der 142-l-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) mit automatischer Energieartwahl wandert als Slim-Tower gegenüber der Kochnische links neben den Einstieg.

An die Küche schließt das Raumbad an. Dieses besteht aus zwei Räumchen: dem Waschraum inklusive Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten), Waschbecken und Spiegelschrank auf der rechten Fahrzeugseite und die separate Duschkabine auf der linken. Die Türe des Waschraums ermöglicht auch eine Abtrennung von Waschraum und Dusche vom übrigen Raumbad und schafft gleichzeitig ein Umkleidezimmer in der Camper-Mitte – Weinsberg spricht vom "größten Raumbad seiner Klasse". Die kleineren Modelle 650 MF und 650 MEG kommen jeweils nur mit einem Kompaktbad an Bord vorgefahren.

Im Heck des Weinsberg CaraCore 700 MEG (2024) sind die gleichgroßen Einzelbetten mit je 201 x 87 cm untergebracht. Ein optionaler Einschub erweitert die Längsbetten zur Liegewiese. Durch die hoch platzierten Betten bleibt darunter Platz für die Kleiderschränke. Im Heckbereich bieten die hohen Einzelbetten dagegen ausreichend Raum für die Heckgarage ein Stockwerk tiefer. Diese lässt sich serienmäßig durch eine 80 x 110 cm große Türe rechts beladen. Gegen Aufpreis ist eine identisch dimensionierte Garagentüre links möglich. Die Traglast der Heckgarage ist mit 150 kg angegeben.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der eigenständige Auftritt mit serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern (so nachrüsten) macht das Basisfahrzeug nicht auf den ersten Blick erkennbar – und vermutlich auch nicht auf den zweiten. Weinsberg gestaltet die Karosserie komplett ohne Teile des Fiat Ducato, auf dessen Fahrwerk die drei Grundrisse des CaraCore aufbauen, was auch dank der dynamischen Frontschürze und dem Kühlergrill mit Marken-Schriftzug für einen eigenständigen Auftritt des Reisemobils sorgt.

Der etablierte Italo-Transporter unter dem Aufbau mit Gfk-Dach, Ali-Glattblechwänden und LFI-Technologie-Front kommt dagegen mit der bekannten Antriebstechnik – dem 2,2-l-Turbodiesel (die Geschichte des Dieselmotors, hier). Dieser kommt serienmäßig mit 140 PS (103 kW) im CaraCore zum Einsatz, die höchste Leistungsstufe mit 180 PS (132 kW) ist gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar. Der stärkere Antrieb ist stets an das optionale Achtstufen-Automatikgetriebe (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) gekoppelt, dass sich auch für den Basis-Diesel anstelle des serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebes wählen lässt. Das Fahrwerk ist in der Basis auf 3500 kg technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt. Gegen Aufpreis bietet Weinsberg eine Auflastung auf 3650 kg an oder den Wechsel auf das 4000-kg-Chassis, welches sich optional auf bis zu 4400 kg auflasten lässt.