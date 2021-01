Der Audi S3 Sportback kommt Anfang Oktober 2020 zu den Händlern. Alle Informationen zu Preis, Felgen und Ausstattung des 310 PS starken Kompaktsportlers!

Der Start des Audi S3 Sportback zum Preis ab 46.303 Euro ist auf den Herbst 2020 terminiert. Erste Fotos zeigen die neueste Generation des mittlerweile 25 Jahre alten Kompaktsportlers. Die Neuauflage setzt wie schon der Vorgänger auf einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor, der 310 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern entwickelt. Der serienmäßige quattro-Allradantrieb mit hydraulischer Lamellenkupplung sorgt dafür, dass die Kraft verlustfrei auf den Asphalt kommt. Dementsprechend gut fallen die Fahrleistungen aus: Für den klassischen Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der Fünftürer nur 4,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 250 km/h. Einen Handschalter sucht man in der Ausstattungsliste vergebens, der Audi S3 wird stets mit einem Siebengang-Doppelkupplungstreiebe ausgeliefert, das bei Audi traditionell S tronic genannt wird. Audi verspricht auch ohne Elektrifizierung eine hohe Effizienz: Der Verbrauch liegt nach WLTP bei 7,4 Litern auf 100 Kilometern. Doch nicht nur Längsdynamik und Effizienz standen im Lastenheft, auch querdynamisch soll der S3 punkten. Ein modularer Fahrdynamikregler vernetzt den quattro-Antrieb mit dem ESP und den optional erhältlichen adaptiiven Dämpfern, was in jeder Fahrsituation die fahrdynamisch beste Einstellung garantieren soll. Eine Vierlenker-Hinterachse, eine Progressivlenkung und das serienmäßige S-Sportfahrwerk tun ihr übriges. Der Audi S3 Sportback (2020) ist um 15 Millimeter tiefergelegt und steht serienmäßig auf 18-Zoll-Felgen. Optional sind auch 19-Zöller erhältlich. Mehr zum Thema: Das ist die Audi S3 Limousine

Fahrbericht Neuer Audi S3 (2020): Erste Testfahrt Der neue S3 zieht in seinen Bann

Der Audi S3 (2020) im Video:

Preis, PS & Felgen des Audi S3 Sportback (2020)