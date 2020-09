Der VW Golf 8 Variant (2020) ist da! Wie die Maße (Länge) legt auch das Kofferraumvolumen leicht zu. Neben den herkömmlichen Ausstattungslinien gibt erneut den Alltrack mit Allradantrieb und die sportliche R-Line. Die erste Einschätzung zum Preis.​

Das Design teilt sich der VW Golf 8 Variant (2020) auch weiterhin mit dem Fünftürer. Ab der B-Säule darf sich der Kombi durch eine ausgeprägte Schulterlinie und ein schräg abfallendes Heck aber differenzieren. Mit dem Generationswechsel ändern sich auch die Maße: Mit einer Länge von 4633 Millimetern legt der Kompakte um 71 Millimeter zu, der Radstand wächst um 66 auf 2686 Millimeter an. Mit 1798 Millimetern Breite sowie 1455 Millimetern Höhe fällt der jüngste Golf Kombi allerdings etwas schmaler und niedriger aus. Das Größenwachstum wirkt sich auf den Innenraum und den Kofferraum aus: Unter anderem bringt es einen vergrößerten Fußraum in der zweiten Reihe sowie ein um sechs auf nun 611 Liter angewachsenes Kofferraumvolumen mit. Klappt man die Rücksitzlehnen um, wird der Kofferraum auf 1642 Liter erweitert. Diverse Taschenhaken und Verzurrösen sind serienmäßig an Bord des VW Golf 8 Variant (2020). Optional stehen 12V- und 230V-Steckdosen, eine elektrische Heckklappe, die auf den Fußkick unter den Stoßfänger reagiert, sowie eine elektrisch aus- und einklappbaren Anhängerkupplung in der Ausstattungsliste. Mehr zum Thema: Das ist das VW Tiguan Facelift

Kofferraum & Maße (Länge) des VW Golf 8 Variant (2020)

Apropos Ausstattung: Wie beim Fünftürer werden auch beim VW Golf 8 Variant (2020) die Digitalinstrumente zum Standard. Das große Display misst 10,25, das des Infotainmentsystems mindestens 8,25 Zoll. Das größte System hat einen 10,25-Zoll-Touchscreen. Neu ist ebenfalls der kleine Shift-by-Wire-Schaltknauf des optionalen Doppelkupplungsgetriebes (DSG). Bereits die Basisausstattung umfasst unter anderem LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, mobile Online-Dienste, eine Klimaautomatik, Spurhalte- und Abbiegeassistenten, ein vorausschauendes Fußgängerschutzsystem und Car2X. Diese Funktion ermöglicht im VW Golf 8 Variant (2020) die lokale Kommunikation zwischen verschiedenen Fahrzeugen und mit der Verkehrsinfrastruktur. Auf das Basismodell namens "Golf" folgen die höherwertigen Linien "Life", "Style" und die beliebte "R-Line". Der VW Golf 8 Alltrack mit Allradantrieb 4Motion, erhöhter Bodenfreiheit, eigenständigen Stoßfängern sowie rustikaler Kotflügelbeplankung steht als eigenständiges Modell in der Liste.

Preis: VW Golf 8 Variant (2020) auch als R-Line & Alltrack