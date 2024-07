Spektakuläre Abrechnung mit dem Golf GTI

Die Legende aus Wolfsburg hat viele Fans, aber mindestens einen Hater: Youtuber Doelid rechnet nach drei Jahren mit seinem VW Golf 8 GTI ab!

Der GTI ist der Golf schlechthin: Praktisch, bei Schnellfahrt dynamisch, wenn man es ruhig angehen lässt, auch mal sparsam. Kein Wunder, dass sich um den Golf mit Namenszusatz seit 1976 eine treue Fangemeinde versammelt hat. Doch wie treu ist der Golf seinen Fans? Youtuber Doelid zieht nach drei Jahren mit dem Vorfacelift-Modell des VW Golf 8 GTI Bilanz – und gibt eine klare Empfehlung: Nicht kaufen!

Zu Beginn verliert Doelid einige warme Worte über seinen VW Golf 8 GTI: Fahrspaß ermöglicht der Kompaktsportler und auch sparsam kann er sein – sofern der Gasfuß zurückgehalten wird. Viel Lob erntet der Vorfacelift-GTI jedoch nicht, denn in drei Jahren Leasing hat sich der VW einige – zum Teil teure – Fauxpas erlaubt.

Das Fazit von Doelid nach drei Jahren VW Golf 8 GTI im Video:

Sitzheizung, Infotainment, Handbremse: Probleme an Doelids Golf

Probleme bereitet der VW Golf 8 GTI den Ausführungen von Doelid nach schnell. Ein kleineres Übel ist noch die elektronische Handbremse. Diese soll laut dem Youtuber besonders bei nasskaltem Wetter einfach nicht lösen. Auch die Sensorik in den Touchflächen am Lenkrad sorge für Ärger. Ein Defekt führe zum Dauerbrennen mehrerer Kontrollleuchten – erst ein neues Lenkrad sei die Lösung gewesen.

Läuft wenigstens das Multimediasystem rund? Nein, denn auch das optionale Harman-Kardon-Soundsystem erschrecke den Youtuber mit einem unerwarteten, lauten Brummen. Zudem seien auch einige Lautsprecher zeitweise ausgefallen – oder es habe auch gar keinen Sound gegeben, dafür Warnsignale im Fahrerdisplay. Dass das VW-Infotainmentsystem ruckele und abstürze oder Apple CarPlay langsam reagiere, sei für ihn dagegen Nebensache.

Die Sitzheizung des Beifahrersitzes zicke ebenfalls – der Grund sei aber der Sitzbelegungssensor. Das ist durchaus gefährlich, resümiert Doelid: Sowohl Gurtwarnung als auch Beifahrerairbag seien nicht aktiv, wenn der Sensor defekt ist. Laut Doelid musste dieser insgesamt dreimal in drei Jahren ausgetauscht werden.

Auch sonst nerven den Youtuber am GTI einige Kleinigkeiten. Ob Scheibenwischer, die gegen die A-Säule schlügen, ein träges Keyless-Entry-System, ein übereifriger Notbremsassistent oder der Tempomat mit aktiver Abstandsregelung, der hin und wieder den Dienst quittiere. Auch ein Rückruf wegen der Motorabdeckung, die sich lösen kann und so eine Brandgefahr darstellt, bleibt im Gedächtnis – da der Austausch laut Doelid über ein Jahr gedauert habe. Das Fazit zum Kompaktsportler fällt nach drei Jahren Leasing und gerade einmal 47.000 km auf dem Tacho dementsprechend eindeutig aus: "Hätte ich ihn gekauft, hätte ich mich sehr, sehr geärgert!"

Sind die Probleme mit dem VW Golf 8 Facelift passé?

Das VW Golf 8 GTI Facelift ist seit Mai 2024 bestellbar und ist in vielen Details eine Verbesserung des Vorgängers. Trifft das auch auf die Zuverlässigkeit des Wolfsburger Hot Hatches zu? Das lässt sich erst sagen, wenn auch die Baujahre 2024 und aufwärts in Mängelstatistiken bei Hauptuntersuchungen und in der ADAC-Pannenstatistik auftauchen. Allgemein gilt der Golf 8 – wie auch bereits sein Vorgänger VW Golf 7 – eher zu den zuverlässigen Gebrauchtwagen in der Kompaktklasse. Auch in Pannenstatistiken belegt der kompakte Wolfsburger oft die vorderen Plätze in seiner Klasse. Ob die Probleme daher nur GTI-Fahrer:innen drohen, von der Statistik nicht beachtet werden oder es sich bei Doelids Golf einfach um ein "Montagsauto" handelt, ist daher unklar.