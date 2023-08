Nimmt der erste Volvo Van noch 2023 Gestalt an? Ersten Informationen zufolge arbeitet die schwedische Automarke bereits intensiv an einer ersten Studie auf Geely-Basis. Die AUTO ZEITUNG verrät, was wir erwarten dürfen.

Medienberichten zufolge plant Volvo einen Van und hat diesen sogar schon bestätigt. Noch 2023 soll er vorgestellt werden. Wer sich nun auf eine interessante SUV-Alternative freut, dürfte aber sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Unserer Einschätzung nach handelt es sich um ein Derivat rein für den chinesischen Markt. So verwundert es kaum, dass die Basis wohl der 5,21 m lange Zeekr 009 bilden wird, der Anfang 2023 im Reich der Mitte seinen Marktstart gefeiert hat. Dabei handelt es sich um einen stilistisch auffälligen, weil extravagant gestylten Van auf SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture).

Das Elektroauto ist mit zwei Batteriegrößen von 116 oder 140 kWh erhältlich, die laut dem doch recht unrealistischen chinesischen Prüfzyklus Reichweiten von 702 bis 822 km garantieren sollen. Zweifellos dürfte der 400-kW-Allradantrieb (544 PS) auch einem Volvo Van (2023) gut zu Gesicht stehen, beschleunigt dieser den 009 doch in nur 4,5 s von null auf 100 km/h und auf eine elektronisch limitierte Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h – trotz 2,8 t Leergewicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Zeekr 001 (2023) im Video:

Erste Informationen zum Volvo Van (2023)

Während technisch wohl nicht allzu viel Eigenständigkeit zu erwarten ist, dürfte das Design des Volvo Vans (2023) wiederum typische Stilmittel der Marke aufgreifen. Neben "Thor's Hammer", dem LED-Tagfahrlicht, in Pixeldesign erwarten wir daher auch vertikale Rückleuchten und eine insgesamt nordisch-kühle Karosseriegestaltung. Der kastige Aufbau nutzt der Zeekr für drei Sitzreihen mit insgesamt sechs Plätzen. Dabei sind in der Mitte sogenannte Captains Chairs mit Massage- und Klima-Funktion sowie einer ausfahrbaren Fußstütze installiert. Obendrein gibt es 15,6-Zoll-Monitore für die Unterhaltung. Umgerechnet startet der Zeekr 009 bei rund 70.000 Euro. Rund um diesen Dreh dürfte auch ein Volvo Van (2023) kosten, handelt es sich bei Zeekr doch ebenfalls um eine sogenannte Premiummarke.