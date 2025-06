Preis: Pössl Trenta 600 (2025) ab 57.599 Euro

Mit dem Trenta 600 (2025) präsentiert Wohnmobil-Hersteller Pössl einen Campervan, der nach eigener Aussage auf "über 30 Jahre Erfahrung im Bau kompakter Reisemobile" zurückgreift. Der Hersteller will dem Ganzen zugleich eine Note von "Bella Italia" mit auf den Weg, oder besser: auf den Campingtrip geben. Für enge Altstadtgassen in Städten wie Florenz oder Mailand geht dieses Konzept auf.

Denn der Pössl Trenta 600 (2025) kommt in seinen Außenabmessungen sehr kompakt daher. Er misst 5998 mm in der Außenlänge, 2050 mm in der Breite und 2580 mm in der Höhe und steht wahlweise auf Fiat- oder Citroën-Basis. Damit bleibt er handlich und leicht manövrierbar. Somit ist er auch für den urbanen Einsatz geeignet. Die technisch zulässige Gesamtmasse liegt bei 3500 kg, wodurch der Pössl Trenta 600 (2025) führerscheintechnisch mit dem Pkw-Führerschein der Klasse B fahrbar bleibt. Die Preisliste beginnt bei 57.599 Euro (Preis: Stand Juni 2025).

Innenraum: Offenes Raumkonzept und elegante Lichtstimmung

Im Innenraum gibt es ein Bett für zwei Personen, optional über die Dinette auch ein Schlaflager für eine dritte. Die Mitreisenden profitieren insgesamt von einem – zumindest für einen Campervan der Sechs-Meter-Klasse – großzügigen Innenraum, der viel Bewegungsfreiheit lässt. Vier Sitzplätze mit Dreipunktgurten stehen zur Verfügung. Zum großzügigen Raumgefühl trägt besonders der offenen Fahrerhaushimmel mit hinterleuchteten Staufächern bei, der definitiv ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Camper-Klasse ist. Die Sichtachse bleibt offen, wodurch der Innenraum auf ganzer Linie hell und freundlich wirkt. Zwischen Heckbett und Küche befindet sich weder ein raumhohes Möbelstück noch ein Kühlschrank, was einen freien Durchgang gewährleistet.

Auch ansonsten: viel Dolce Vita. Ergonomisch geformte Polster der Bank, die sich mit den beiden drehbaren "Captain Chairs", die allerdings 549 Euro Aufpreis kosten, zu einer einladend wirkenden Sitzgruppe formieren, tragen ihren Teil zum Komfortgefühl bei. Die Wandverkleidung im Dekor "Tiberino" sowie die speziell abgestimmten Sonderpolster "Pacco" unterstreichen den hochwertigen Gesamteindruck des Pössl-Campers. Praktisch: Die Slim-Küche ist nicht nur schmal, wie der Name schon sagt, sondern auf optimale Arbeitshöhe ausgelegt. Der 70-l-Kompressor-Kühlschrank lässt sich beidseitig öffnen. Gekocht wird auf einem Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). Das zusätzlich zehn Liter fassende Frosterfach ist herausnehmbar.

Das Platzangebot im Bad des Pössl Trenta 600 (2025) fällt überschaubar, aber für einen Sechs-Meter-Kastenwagen angemessen aus. Das Waschbecken ist gut nutzbar, und der Schrank platzsparend in die Wandverkleidung integriert. Der Duschvorhang wirkt etwas kurz, die Platzverhältnisse unter der Brause sind recht beengt. Für Menschen, die beim Campen oft unter der Dusche stehen, etwa weil sie viel Sport treiben oder gerne im Meer baden, empfiehlt sich im Zweifel ein anderes Pössl-Modell oder eine Außendusche. Positiv hervorzuheben sind das kleine Fenster und die Dachhaube, durch die Tageslicht ins Innere fällt, die indirekte LED-Beleuchtung sowie die stabil wirkend Duschtasse.

Apropos Duschen. An Warmwasser herrscht so schnell kein Mangel an Bord des Pössl Trenta 600 (2025): Zur Serienausstattung gehören eine Truma Combi 4-Heizung, die einen 10-l-Boiler erhitzt, ein Frischwassertank mit 100 l Fassungsvermögen und ein 92-l-Abwassertank. Zwei 11-kg-Gasflaschen finden im Gaskasten Platz (hier unsere Tipps zum Gasflaschen-Kauf). Die elektrische Versorgung wird durch eine 12-V-Batterie mit einer Kapazität von 95 Ah sowie zahlreiche 230-V-Steckdosen sichergestellt (so die richtige Aufbaubatterie fürs Wohnmobil finden).

Im Heckschlafzimmer steht ein großzügiges Querbett mit einer Liegefläche von 1,47 x 1,96 m zur Verfügung. Wer noch komfortabler liegen will, kann gegen 409 Euro Aufpreis zur zweiteiligen Sieben-Zonen-Premiumkaltschaummatratze greifen. Kunststoff-Isolierfenster mit Rollo und Moskitonetze an Midi- und Miniheki-Fenstern sorgen für Komfort und Insektenschutz.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato oder Citroën Jumper

Als Basisfahrzeuge kommen wahlweise die weitestgehend baugleichen Transporter-Fahrgestelle von Fiat Ducato oder Citroën Jumper zum Einsatz, als Basismotorisierung jeweils 2,2-l-Vierzylinder-Dieselmotoren mit 140 PS (103 kW). Eine Achtstufen-Automatik kostet jeweils 3799 Euro mehr. In Kombination mit der höheren Leistungsstufe von 180 PS (132 kW) sind es 5799 Euro Aufpreis. Eine empfehlenswerte Investition in Komfort und Fahrsicherheit ist das Ausstattungspaket "Premium". Neben den bereits erwähnten Captain Chairs holt es für 3999 Euro unter anderem ein Digitalcockpit, Alufelgen (die Vorteile von Stahl- und Alufelgen in unserer Gegenüberstellung) Klimaautomatik, Notbrems- und Aufmerksamkeitsassistenten, Verkehrsschilderkennung und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage an Bord.