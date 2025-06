Wohnraumerweiterung per XL-Markise: Gegen 2290 Euro Aufpreis kommt der ausziehbare Schattenspender in den Maßen 2,50 x 4,00 m an Bord.

Geschlafen wird in zwei fast zwei Meter Einzelbetten in Längsrichtung.

Preis: Hymer B-Klasse Modern Comfort T 600 (2025) ab 115.000 Euro

Einen festen Platz im beliebten Marktsegment der Teilintegrierten nimmt Wohnmobil-Platzhirsch Hymer mit seinen Campern der Modern-Comfort-Baureihe ein. Die T-Modellfamilie auf Mercedes-Basis ("T" steht, naheliegenderweise, für "Teilintegriert") ist in insgesamt fünf Grundrissen erhältlich. Diese bieten bis zu fünf Schlafplätze und decken in der Außenlänge eine Bandbreite von 6990 mm bis 7390 mm ab.



Die 7190 mm lange Hymer B-Klasse Modern Comfort T 600 (2025) mit der hierzulande besonders beliebten Einzelbett-Konfiguration in Längsanordnung startet bei einem Grundpreis von 115.000 Euro (Preis: Stand Juni 2025). Für diese Summe erhält man ein hochwertig ausgestattetes Wohnmobil, das unter drei Tonnen wiegt.

Das ist beachtlich in dieser Wohnmobil-Klasse, erfordert zugleich aber auch viel Disziplin beim Beladen. Schweres Extragepäck sollte nach Möglichkeit vermieden werden, um nicht in die Bredouille oder schlimmstenfalls in Konflikt mit dem Gesetz zu geraten. Denn die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt 3500 kg. Das Hymer-Wohnmobil bleibt somit mit einem regulären Pkw-Führerschein der Klasse B fahrbar. Im Zweifel hilft es, vor der Abfahrt den Camper per Fahrzeugwaage auf das Einhalten des zulässigen Gesamtgewichts zu überprüfen. Bei einer Auflastung auf 4,5 t, die 1590 Euro Aufpreis kostet, ist optional eine Zuladung bis zu 1,5 t möglich.

Innenraum: Durchdachtes Raumkonzept und viel Komfort

Schon der Einstieg in die Hymer B-Klasse MC T 600 (2025) überzeugt und weckt Lust, in den Campingtrip durchzustarten: Die 60 cm breite Aufbautür führt in einen hochwertig gestalteten Wohnraum. Linker Hand befindet sich eine Garderobe mit Haken und Fächern. Bezogen ist sie mit gestepptem, filzartigem Stoff, der optisch gut mit den Möbeldekoren in Mattweiß und heller Eiche harmoniert, wobei der Wohnraum allerdings eher altbewährtes als sonderlich avantgardistisches Design bietet.

Die L-Sitzgruppe bietet Platz für bis zu sechs Personen und ist komfortabel gepolstert. Die daran anschließende Winkelküche wartet mit großer Spüle, Drei-Flammen-Gaskocher (hier die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) und viel Stauraum auf. Der serienmäßig 142 l verpackende Kompressor-Kühlschrank sorgt für ausreichend Platz für Proviant auf Reisen. Für Wohlfühltemperatur in der kalten Jahreszeit sorgt standardmäßig eine 6-kW-Gasheizung – so das Wohnmobil oder den Wohnwagen optimal heizen.

Die zwei Einzelbetten im Hauptschlafzimmer im Heck haben jeweils eine Liegefläche von 0,86 x 1,97 m. Auf Wunsch lassen sie sich gegen 450 Euro Aufpreis per Zusatzpolster zu einer großen durchgängigen Liegefläche verbinden. Unter den Fußenden der Betten sind zwei beleuchtete Kleiderschränke untergebracht. Für noch mehr Schlafkomfort stehen eine besonders strapazierfähige Matratze sowie Tellerfedern zur Auswahl (490 Euro).

Das Kompaktbad bietet viel Bewegungsfreiheit. Optisch ist es in zwei Bereiche unterteilt: auf der einen Seite die Dusche mit einer Stehhöhe von 1,94 m, auf der anderen Seite der WC-Bereich mit Banktoilette und Waschbecken. Optional können im Heck zugunsten eines luftigeren Raumgefühls offene Ablagen anstelle von klassischen Dachschränken geordert werden. Ein elektrischer absenkbares Doppelbett in der Fahrzeugmitte bietet gegen 2790 Euro weitere Schlafplätze auf einer Kaltschaummatratze im Format von 1,30 x 1,88 m. Einen fünften Auszieh-Schlafplatz gibt es noch hinter dem Cockpit, er hat aber eher Behelfscharakter.

Ein echtes Konstruktions-Highlight, nicht nur für Technikfreaks, ist der 36 cm hohe Multi-Doppelboden mit Durchladefunktion. Er bietet nicht nur viel Stauraum und Isolation, sondern sorgt auch für einen stufenfreien Wohnraumboden und absolute Winterfestigkeit. Die opulent dimensionierte Heckgarage mit bis zu 1,23 m Ladehöhe nimmt mitgeführte Sportgeräte oder Gepäck, das im Innenraum keinen Platz findet, auf. Der Frischwassertank fasst 180 l, der Abwassertank 150 l – ein Spitzenwert selbst in der Klasse von Campingfahrzeugen um die sieben Metern Länge. Hier sagen wir, was man zum Wassertank fürs Wohnmobil wissen muss.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Die Hymer B-Klasse Modern Concept T600 (2025) basiert auf dem Mercedes Sprinter mit Frontantrieb und SLC-Leichtbau-Chassis. Die Motorisierung bietet serienmäßig 143 PS (105 PS), optional kann für 2690 Euro Aufpreis eine Neunstufen-Wandlerautomatik. Serienmäßig kommt unter anderem eine einfache, halbautomatische Klimaanlage, ein Spurhalte-Assistent und ein Aufmerksamkeitsassistent sowie ein Tempomat und ein Regensensor mit auf den Campingtrip.

Das MBUX-Infotainment-System (3490 Euro Aufpreis) funktioniert mit Spracheingabe und bringt einen Zehn-Zoll-Bildschirm und eine Rückfahrkamera mit Vogelperspektive ins Fahrzeug (die besten Rückfahrkameras zum Nachrüsten in unserem Test). Die LED-Scheinwerfer und Hybrid-Heckleuchten sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Eine optionale Seitenmarkise im Format von 2,50 x 4,00 m erweitert gegen 1450 Euro extra den zur Verfügung stehenden Wohnraum maximal zehn Quadratmeter. Eine 2400-W-Dach-Klimaanlage kostet 2290 Euro Aufpreis (so die Klimaanlage im Wohnmobil nachrüsten). Und wer sich wie ein echter (Luftschiff-)Kapitän der Landstraße fühlen will, kann die bereits erwähnten dreh-, höhen- und neigungsverstellbar Pilotensitze in Wohnraumstoff für 790 Euro extra ordern.