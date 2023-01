Schlappe Autobatterien sorgen vor allem im Winter für viel Ärger und unzählige Pannendienst-Einsätze. Ein Batterieladegerät mit Starthilfe-Funktion hilft, wenn das Auto nicht mehr anspringt. Wir stellen im Vergleich die besten Kombi-Geräte vor.

Wenn das Auto nicht anspringt, weil die Batterie leer ist, hilft nur eins: Starthilfe. Ein normales Starthilfegerät ist in dem Fall schon mal gut. Allerdings hilft es eben nur beim Starten. Zum Aufladen der Batterie benötigt man ein zusätzliches Ladegerät. Besser ist ein Batterieladegerät mit Starthilfefunktion. Damit ist man unabhängig und für den Notfall gewappnet. Doch nicht jedes Gerät ist für jedes Kfz geeignet. Ganz wichtig: Die Akkukapazität muss zum Fahrzeug passen! Wir stellen die besten Ladegeräte mit Starthilfe vor und verraten, worauf beim Kauf zu achten ist. Der NOCO BOOST Plus GB40 1000A 12 V ist KFZ-Starthilfe, tragbare Ladegerät-Powerbank, Batterie-Booster und LED-Taschenlampe in einem. Für Pkw, Lkw, Motorräder, Wohnmobile, Boote, Traktoren und Rasenmäher geeignet. Mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku lädt das "GB 40 Boost Plus" Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte. Alle Vorteile auf einen Blick:

funkensicher und mit Verpolungsschutz

Spannung: 12 Volt

Akkuaufbau: Lithium-Ionen, mit USB-Ladekabel

für Benzinmotoren bis 6000 ccm Hubraum und Dieselmotoren bis 3000 ccm Hubraum

Warum sich ein Batterieladegerät mit Starthilfe besonders lohnt

Gerade im Winter macht eine Batterie im Auto gerne mal schlapp. Wenn das passiert, bleibt oft nur der Pannendienst oder ein:e hilfsbereite Nachbar:in mit Starthilfekabel. Einfacher ist es, wenn man ein Batterie-Kfz-Ladegerät mit Starthilfe zur Hand hat. Der Vorteil: Man ist nicht auf die Hilfe anderer angewiesen, kann die Batterie in kurzer Zeit aufladen und losfahren. Auch bei Reisen ins Ausland bietet sich ein Ladegerät mit Starthilfe an. Das Gerät erübrigt Pannen wegen leerer Batterien und kann oft einfach mitgenommen werden.

Empfehlenswerte Ladegeräte mit Starthilfefunktion im Vergleich

Ein Kfz-Batterieladegerät mit Starthilfe ist eine sinnvolle Investition. Allerdings eignet sich nicht jedes Batterieladegerät mit Startfunktion für jedes Kfz. Deshalb muss ein Starthilfegerät unbedingt auf das eigene Fahrzeug (Pkw, Lkw oder Motorrad) abgestimmt werden. Auch die Anzahl der elektronischen Verbraucher an Bord spielt eine Rolle. Je mehr vorhanden sind, desto mehr muss die Starthilfe-Powerbank leisten. Unser Vergleich hilft bei der Entscheidung, welche Auto-Starthilfe für den eigenen Wagen die richtige ist.

Arebos Kfz-Starthilfe Batterieladegerät Booster 800 Ah

Das Profi-Batterieladegerät mit Starthilfe von Arebos eignet sich zum Starten von Kraftfahrzeugen sowie Laden und Schnellladen von Batterien für Motorrad, Auto und Lkw mit Kapazitäten von 40 Ah bis 800 Ah. Alle Vorteile auf einen Blick:

Ladefunktion (mit Booster) in sechs Stufen einstellbar

Starhilfe für Anlassen und Laden

Schnellladefunktion individuell per Timer einstellbar

Überspannungs-, Verpolungs- und Thermoschutz

gut ablesbares analoges Amperemeter

Digitales Batterie-Werkstatt-Ladegerät 20 A von APA

Hersteller APA bietet ein Mikroprozessor-Autobatterie-Ladegerät 6 V /12 V an. Das Gerät kann für AGM-Batterien, Gel-Batterien, Nass-Batterien und Blei-Säure-Batterien genutzt werden. Per LEDs werden Ladefortschritt, Ladespannung und Ladestrom angezeigt. Die Batterie-Analysefunktion erkennt tiefentladene oder defekte Batterien und leitet daraufhin automatisch eine Reaktivierung ein. Ein Schutz vor Überhitzung, Kurzschluss und Verpolung ist gegeben. Für die Starthilfe-Funktion muss das Ladegerät jedoch mit einer Steckdose verbunden sein.



NOCO Boost Plus GB40 1000 A 12 V

Die tragbare Starthilfe-Powerbank NOCO Boost bietet eine Vielzahl an Funktionen. Ein Auto mit leerer Starterbatterie springt in wenigen Sekunden wieder an – bis zu 20 Starts sind mit einer einzigen Ladung möglich. Geeignet ist das Autobatterie-Ladegerät mit Starthilfe für Benziner bis zu sechs Litern und Diesel bis zu drei Litern Hubraum. So können auch Kleintransporter oder Geländewagen, sowie kleinere Traktoren gestartet werden. Mehr Details:

Verpolungs- und Funkenschutz

Mit 100 Lumen LED-Taschenlampe

Auch als tragbare Powerbank für USB-Geräte

Mit Aufbewahrungstasche

MSW Auto-Batterieladegerät S-CHARGER-50A

Eine starke Ladeleistung und eine zuverlässige Starthilfe-Funktion bietet das Batterieladegerät S-CHARGER-50A von MSW. Mit einer maximalen Stromstärke von 130 A lässt die Starthilfe Benzin- und Dieselmotoren sofort wieder anspringen. Die Fahrzeuge können auch bei leerer Batterie ohne vorheriges Aufladen gestartet werden. Gesteuert wird der Ladevorgang bei Blei-Säure-Batterien mit einer Kapazität von 20 bis 300 Ah über zwei Kippschalter: 12 oder 24 Volt sowie MIN oder MAX. Praktisch: Das Batterie-Ladegerät ist mobil einsetzbar. Das Aufladen kann über die analoge Anzeige überwacht werden.



NOCO Boost HD GB70 2000 A 12 V

Die Starthilfe-Powerbank NOCO Boost HD GB 70 2000A UltraSafe ist ein Multifunktionsgerät. Das kompakte Gadget fungiert als Auto-Starthilfe, tragbares Ladegerät, Batterie-Booster und LED-Taschenlampe. Auch Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-Ladekabel lassen sich einfach und schnell aufladen. Technische Details:

2000 Ampere

Benzinmotoren bis acht, Dieselmotoren bis sechs Liter Hubraum

Mit 400 Lumen LED-Taschenlampe

Starthilfe pro Ladung: 40

Wann braucht es ein Batterieladegerät?

Die Investition in ein Batterie-Ladegerät ist immer dann sinnvoll, wenn die Autobatterie schon etwas älter ist, das Fahrzeug im Winter draußen steht oder überwiegend für Kurzstrecken benutzt wird. Auch wer oft von elektrischen Verbrauchern wie Sitzheizung, beheizbare Heckscheibe, Infotainmentsystem und Co. Gebrauch macht, strapaziert die Batterie im Auto. Zu empfehlen ist ein Ladegerät mit Erhaltungsladung, um den Akku konstant mit Strom zu versorgen. Damit wird verhindert, dass es zu einer schädlichen Tiefenentladung der Batterie kommt. Außerdem ist die Batterie stets startklar.

Wichtig: Das Ladegerät muss zum Batterietyp passen. Soll heißen, eine 12-Volt-Batterie braucht ein entsprechendes 12-Volt-Ladegerät. Ein Autobatterie-Ladegerät mit zusätzlicher Starthilfefunktion bietet dazu im Notfall direkte Pannenhilfe, um das Auto selbst wieder in Gang zu bekommen. Besser kann man nicht für den Notfall vorsorgen. Noch ein Tipp: Powerbank-Starthilfen sollten im Winter bei Zimmertemperatur gelagert werden, da die Kälte den Akkus der Booster zu schaffen macht.

Wie schließe ich ein Batterieladegerät mit Startfunktion richtig an?

Zunächst muss sichergestellt sein, dass die Pole korrekt angeschlossen sind. Ist das nicht der Fall, riskiert man eine Beschädigung der Elektronik im Auto. Das Anschließen des Ladegerätes mit Starthilfe funktioniert genauso wie beim Aufladen. Das bedeutet, nach dem Abklemmen der Batterieklammern (erst Minus, dann Plus) wird das Autobatterie-Ladegerät mit der Steckdose verbunden. Bei mobilen Ladegeräten ist keine externe Stromzufuhr erforderlich, da diese über einen integrierten Akku verfügen. Anschließend muss für die Startfunktion nur noch der richtige Modus ausgewählt werden.

Kann ich die Batterie ohne Abklemmen laden?

Bei Profi-Ladegeräten mit Mikroprozessoren ist es theoretisch möglich, eine Autobatterie ohne Abklemmen zu laden. Expert:innen raten allerdings davon ab, da die Gefahr besteht, die empfindliche Bordelektronik zu beschädigen.

Wie lange darf ein Ladegerät angeschlossen bleiben?

Das kommt darauf an, welches Gerät verwendet wird und wie der Ladestand der Autobatterie ist. Intelligente Batterieladegeräte schalten sich selbst ab, wenn der Akku im Fahrzeug vollständig aufgeladen ist. Bei älteren Modellen muss der Vorgang überwacht werden. Infos dazu findet man in der Betriebsanleitung des Ladegerätes. Übrigens: Auch wenn das Autobatterie-Ladegerät einen Überhitzungsschutz hat, sollte die Batterie nicht länger als 24 Stunden angeschlossen sein.

Wie hoch muss der Ladestrom bei einer Autobatterie sein?

Für konventionelle Batterien beträgt der empfohlene Ladestrom 10 Prozent der Nennkapazität in Ampere. Beispiel: eine 4 Ah-Batterie benötigt einen Ladestrom von 0,4 A. Bei Gel- und AGM-Batterien gilt dagegen, dass der Ladestrom mindestens 15 bis 25 Prozent der Batteriekapazität betragen sollte. Es empfiehlt sich, vorher in die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs zu schauen, um sicher zu gehen.

Worauf beim Kauf eines Batterieladegerätes mit Starthilfe achten?

Grundvoraussetzung zum Überbrücken ist die nötige Grundspannung. Bei einem Pkw oder Motorrad sind das normalerweise 12 Volt, bei einem Lkw 24 Volt. Dazu kommen ausreichend Spitzenstrom und genügend Akkukapazität. Beim Kauf sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Ladegerät einen Schutz gegen Kurzschluss, Überhitzung und Verpolung bietet. Das Gehäuse sollte möglichst wasserfest sein. Praktisch ist eine integrierte LED-Lampe, um auch in einer dunklen Garage oder Werkstatt den Motorraum des Fahrzeugs auszuleuchten.

