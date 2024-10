GR Yaris im Hoonigan-Style

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Dach und die Spiegelkappen sind in Forged Carbon gehalten.

Dieser Toyota GR Yaris von Cardiologie ist etwas ganz Besonderes: ein rollendes Denkmal an einen der bekanntesten Rennfahrer und Driftlegende Ken Block.

Die Tuningschmiede Cardiologie aus Bergisch Gladbach hat sich mit ihrem Toyota GR Yaris auf Anhieb in den Tuning-Olymp geschossen. Der kleine Japaner mit seinem 1,6-l-Dreizylinder wurde nämlich von den Expert:innen ordentlich auf links gekrempelt. Dabei sind die Optimierungen am standardmäßig 260 PS (191 kW) starken Motor noch nicht einmal das Highlight des Umbaus, bei dem auch die Optik und der Innenraum der Kompaktrakete angegangen wurde. Mit der Folierung im Hoonigan-Design setzt der Toyota Driftlegende Ken Block ein Denkmal – aber eins nach dem anderen.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Angefangen beim Motor: Der Toyota GR Yaris von Cardiologie erhält neben einem Carbon-Lufteinlass von Eventuri auch einen Benzin-Catch-Tank, eine Oil-Catch-Can sowie eine Drehmomentstütze von Airtec. Für die entsprechende Stimme sorgt eine Milltek-Sportauspuffanlage. Leider verrät Cardiologie nicht, in welchen Leistungsregionen die Anpassungen münden. Ein Stockwerk nach unten geht es mit dem eingebauten KW Variante 3-Gewindefahrwerk. In Kombination mit der Carbon-Domstrebe von Cusco soll es für eine deutlich stabilere Straßenlage sorgen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota GR Yaris (2024) im Fahrbericht (Video):

Toyota GR Yaris von Cardiologie mit Prior-Breitbau & viel Carbon

Neben der Performance hat sich Tuner Cardiologie zum Ziel gesetzt, den kleinen Japaner auch optisch in Szene zu setzen. Dafür wurde der Toyota GR Yaris erstmal zu Prior Design gebracht, das ihm ein hübsches Kleid in Form eines breiten Bodykits geschneidert hat. Besonders auffallend sind die breiten Kotflügel, aber auch der Diffusor und die Frontspoilerlippe haben es in sich. Apropos Flügel: Hier setzte Cardiologie nicht auf eine Lösung von Prior Design, sondern entschied sich für ein größeres Pendant von Giacuzzo, das dem Flügel von Ken Blocks Ford Fiesta aus "Gymkhana 8" schon deutlich näherkommt.

Auch interessant:

Eine weitere Hommage an den berühmten, 2023 verstorbenen Rennfahrer ist die aufwändige Folierung im markanten "Hoonigan"-Design – hierfür zeichnet die Firma Depmaier Werbung & Folientechnik verantwortlich. Medienberichten zufolge habe man dafür sogar von Hoonigan selbst dafür den Segen bekommen. Das Dach und die Spiegelkappen zeigen sich zudem in Forged-Carbon und auch im Innenraum sorgen Carbon-Akzente für einen sportlichen Flair. Über der Rückbank thront fortan ein Clubsport-Überrollbügel von Cardiff und die Gänge sortiert man ab sofort mit einem CAE-Shifter, der hoch über die Mittelkonsole ragt.

Wer sich diesen Tribut an Ken Block nicht entgehen lassen will: Noch bis November 2024 lässt sich der Toyota GR Yaris von Cardiologie im Pace-Museum von Jean Pierre Kraemer in Dortmund bewundern.