Der Toyota GR Yaris M-Concept sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Yaris mit einigen Extras. Doch die auf dem Tokyo Auto Salon 2025 präsentierte Studie könnte für den Hersteller eine weitaus wichtigere Bedeutung haben, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Denn der Kleinwagen greift auf ein Mittelmotor-Layout zurück. Kleiner Exkurs: Beim Mittelmotor liegt die Antriebseinheit vor der Hinterachse (zwischen den Achsen also), während ein Heckmotor auf beziehungsweise hinter der Hinterachse sitzt, beispielsweise wie beim Porsche 911 oder VW Käfer.

Das Layout ist deshalb interessant, da der japanische Hersteller bereits angekündigt hat, alte Sportwagen-Namen wie Celica und MR2 ab 2026 wieder aufleben lassen zu wollen. Letzterer hatte in der Vergangenheit ebenfalls einen Mittelmotor. Wie ernst es der Marke mit dem neuen Antrieb ist, zeigt, dass der M-Concept und dessen Antriebsstrang nicht nur in der hierzulande unbekannten Super Taikyu-Rennserie eingesetzt werden soll, sondern auch beim 24h-Rennen am Nürburgring 2025.

Antrieb: Mittelmotor-Layout mit einem neuen Zweiliter-Motor

Wirklich viel bekannt ist indes noch nicht zum neu entwickelten Motor mit dem Titel "G20E". Es handelt sich dabei um einen turboaufgeladenen Zweiliter-Vierzylinder. Leistungsdaten nennt Toyota nicht. Medienberichten zufolge soll der Motor gut sein für rund 400 PS (294 kW). Im Rennbetrieb sollen bis zu 600 PS (441 kW) drin sein. Zum Vergleich: Normalerweise sorgt im Toyota GR Yaris ein Dreizylinder-Turbomotor mit 300 PS (221 kW) für Vortrieb.

Exterieur: Tarnfolie und deutlich zugespitzte Karosserie

Optisch zeigt der Toyota GR Yaris M-Concept (2025), direkt, dass er – so wie er hier auf den Bildern steht – auf der Rennstrecke zu Hause ist. Breite Räder, ordentlich Sturz auf der Hinterachse und ein XXL-Schwanenhals-Heckflügel machen die Ambitionen des Herstellers unmissverständlich klar. Da der Motor nach hinten wandert, findet der Ladeluftkühler nun direkt hinter dem üppig gestalteten zentralen Kühlergrill Platz – die äußeren Lufteinlässe in der Front entfallen dementsprechend. Am Heck fallen die extra breiten Schlappen auf. Auch deshalb, weil der Prototyp ohne Heckdiffusor auskommt. So fällt der Blick direkt auf die Abgasanlage und den Endschalldämpfer.

Der Blick durch die Heckklappe offenbart die neu entwickelte Technik für den Toyota GR Yaris M-Concept (2025). Das Triebwerk ist eingespannt in einem Geflecht aus Rohren des Überrollkäfigs und Kühlluftleitungen, die sich durch den gesamten Innenraum schlängeln. Schalensitze sind angesichts der Ambitionen, erfolgreich das 24h-Rennen vom Nürburgring 2025 bestreiten zu wollen, obligatorisch. Weitere Bilder, etwa vom Cockpit, aber zeigt Toyota aktuell noch nicht. Das dürfte sich mit der Berichterstattung rund um den Eifelklassiker, 21. und 22. Juni 2025, ändern.