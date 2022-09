Der Google Maps Routenplaner bietet die Funktion, spritsparende Alternativrouten auszuwählen. Wie das funktioniert und wie man es für die nächste Reise nutzen kann, erklärt die AUTO ZEITUNG hier.

Neue Spritsparfunktion beim Google Maps Routenplaner

Mit dem Google Maps Routenplaner lässt sich einfach, schnell und kostenlos die schnellste oder kürzeste Strecke zwischen zwei Orten herausfinden. Für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, bietet Maps in Deutschland seit Mitte 2022 eine zusätzliche Funktion: die spritsparendste Route. Diese soll die Umwelt und den eigenen Geldbeutel schonen. Seit Einführung der Funktion in den USA und in Kanada im Herbst 2021, so die Aussage von Google, habe man schätzungsweise bereits eine halbe Million Tonnen an CO2-Ausstoß vermeiden können. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon



Smart-Teaser - Artikel - Sparen Gespeichert von Alexander Koch am Mi, 06/08/2022 - 15:38

Urteil zur Infotainment-Benutznung bei 200 km/h im Video:

So spart die App Kraftstoff

Spritspar-Routen können etwas länger sein als der direkte oder kürzeste Weg, allerdings fließen in die Berechnungen beim Google Maps Routenplaner unter anderem Steigungen, Verkehrsfluss und Straßentyp mit ein, um eine möglichst effiziente Strecke zu finden. Auch der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch in der entsprechenden Region soll in die Routenplanung mit einbezogen werden. Wenn die Ankunftszeit sich nur geringfügig von der schnellsten Route unterscheidet, wird die Spritspar-Route anstelle der schnellsten Route angezeigt. Unterscheidet sich die Ankunftszeit erheblich, können User Informationen über die Abweichung einsehen und selbst auswählen, ob sie die alternative Spritspar-Route fahren wollen oder nicht. Ein Beispiel: Bei einer rund 900 Kilometer langen Route fährt man auf der Spritspar-Strecke rund 90 Minuten länger und verbraucht laut der Google Maps-Berechnung vier Prozent weniger Diesel.

Ratgeber Apple CarPlay: Nachrüstungen im Überblick So wird Apple CarPlay nachgerüstet

So die Spritspar-Routenberechnung nutzen

Vor der erstmaligen Benutzung der Funktion blendet der Google Maps Routenplaner eine Meldung ein, dass diese nun zur Verfügung steht. Über diese Einblendung kommt man dann zur Motorabfrage. Die App möchte wissen, ob das Auto mit Benzin, Diesel, oder Strom fährt oder einen Hybridantrieb besitzt. Die Auswahl Hybrid empfiehlt allen, die hauptsächlich den Verbrenner nutzen. Wer mit dem Hybridfahrzeug zum größten Teil rein elektrisch fährt, soll "Elektro" wählen. Nach Eingabe des Motortyps zeigt Google Maps von nun an, falls möglich, eine zusätzliche Alternativroute an, die im Feld der Fahrtdauer mit einem kleinen Blatt gekennzeichnet ist. Wählt man diese Route aus, zeigt die App an, wie viel Prozent an Kraftstoff oder Strom man auf dieser Strecke im Vergleich zu den anderen angezeigten Stecken sparen kann und wie viel länger die Fahrzeit beträgt.

Ratgeber Head-up-Display nachrüsten: Überblick Sieben Head-up-Displays zum Nachrüsten

So Spritspar-Route aktivieren/deaktivieren und Motortyp ändern