Um schneller und effektiver Rettungsgassen zu bilden drohen Autofahrer härtere Strafen. Zum korrekten Aufbau der Notgasse gibt es seit 2017 neue Regeln. Sie soll zukünftig zwischen der äußersten linken Fahrspur und den übrigen drei rechten Fahrstreifen gebildet werden.

Rettungsgassen bilden kann Leben retten! Damit dies in Zukunft schneller und effektiver geschieht, hat der deutsche Bundesrat im September 2017 ein neues Paket an Maßnahmen beschlossen, das auch härtere Strafen für Fehlverhalten umfasst. Die neuen Strafen traten am 19. Oktober 2017 in Kraft. Wer nun etwa bei stockendem Verkehr auf einer Autobahn keine Notgasse bildet, muss statt bisher 20 Euro künftig mindestens 200 Euro als Strafe zahlen – und im schwersten Fall sogar bis zu 320 Euro in Kombination mit einem Monat Fahrverbot. Der Bundesrat stimmte außerdem für einige Änderungen der Bundes-Verordnung. Demnach sollen generell mindestens 240 Euro und ein Monat Fahrverbot drohen, wenn Autofahrer Einsatzwagen mit Blaulicht und Einsatzhorn nicht sofort freie Bahn verschaffen, auch ganz unabhängig von einer Rettungsgasse. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, damit werde deutlich, dass es bei der Verweigerung zum Bilden einer Rettungsgasse um kein Bagatelldelikt gehe. Zudem kämpft die Polizei in Nordrhein-Westfalen nun mit Dashcams gegen das Fehlverhalten. Damit können die Kennzeichen von Verkehrsteilnehmern aufgenommen werden, die eine Bildung der Rettungsgasse verweigern. Der Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) mahnte: "Um Menschenleben nach einem Verkehrsunfall zu retten und Unfallopfer zu versorgen, kommt es auf jede Sekunde an."

So bildet man die Rettungsgasse (Video):

Rettungsgasse bilden, sonst drohen harte Strafen

Die Notwendigkeit zum korrekten Bilden einer Rettungsgasse zeigte sich einmal mehr am 3. Juli 2017, als es auf der A9 in Oberfranken zu einem schweren Busunglück kam. Kurz nach 7 Uhr fuhr dort ein Reisebus aus Sachsen in einen vorausfahrenden Sattelzug und fing Feuer. Auch der Anhänger ging in Flammen auf. 30 Fahrgäste konnten den Bus teils schwerverletzt verlassen, für 18 Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der bayerische Bundesinnenminister Joachim Hermann (CSU) kritisierte im Nachgang das Verhalten der Autofahrer, die nicht rechtzeitig eine Rettungsgasse gebildet hatten. Es sei "sofort eine Rettungsgasse zu bilden – und zwar so, dass ein Lkw durchkommen kann", sagte Herrmann bei der Pressekonferenz vor Ort. Er betonte, dass dennoch "so schnell wie irgendmöglich Hilfe geleistet" worden sei. Dabei gelten seit Anfang 2017 neue Regeln beim Bilden einer Rettungsgasse, die eigentlich jeder kennen sollte. Aber nicht jeder Autofahrer ist sich dieser Änderung bewusst.

Rechtzeitig Rettungsgasse bilden: So geht's