Tempolimits in Europa: Übersicht & Strafen So schnell darf im EU-Ausland gefahren werden

Vor der Reise ins europäische Ausland mit dem Auto sollte man ein Auge auf die lokalen Tempolimits werfen, wenn man seine Urlaubskasse nicht mit Strafen belasten will. Wo darf man in Europa wie schnell fahren? Eine Übersicht!

Die Tempolimits in Europa sind nicht einheitlich geregelt, sondern in jedem Land verschieden. Vor dem Start einer Urlaubsfahrt mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen kann es also nicht schaden, sich bereits über die jeweiligen Bestimmungen des Urlaubslandes und der Durchreiseländer zu informieren. Auch vor Ort sollen Autofahrer aufmerksam unterwegs sein und auf die örtliche Beschilderung achten. Denn in vielen europäischen Ländern drohen teils hohe Strafen bei Geschwindigkeitsverstößen. Mehr zum Thema: Was bringt ein Tempolimit wirklich?

Ratgeber Fahrverbote & Umweltzonen: Europa/Ausland Strenge Regeln in EU-Metropolen

Österreichs Polizei darf Tempo schätzen (Video):

Tempolimits in Europa: In diesen Ländern kann es teuer werden

Wie der Verkehrsclub ADAC betont, können schon bei geringen Geschwindigkeitsverstößen im europäischen Ausland zum Teil hohe Bußgelder drohen. Besondere Vorsicht ist zum Beispiel in Großbritannien geboten: Hier wird das Tempolimit in Meilen statt km/h angegeben! So beträgt die Grenze auf Autobahnen sowie Schnellstraßen umgerechnet 112 km/h, auf Landstraßen ist bei 96 km/h Schluss. Einige Sonderregelung gibt es im EU-Nachbarland Polen: Innerhalb von Ortschaften gilt hier wie in den meisten Ländern Europas eine Beschränkung von 50 km/h. Dies gilt jedoch nicht für den Zeitraum von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens: Dann wächst die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Ein einheitliches Tempolimit sucht man auf den Straßen von Schweden vergeblich. Hier ist der ständige Blick auf die jeweiligen Schilder enorm wichtig. Besonders teuer wird eine Geschwindigkeitsüberschreitung in Norwegen. Wer 20 km/h zu schnell fährt, dem droht eine Strafe von mindestens 375 Euro. Auch in Italien, der Schweiz sowie Großbritannien blühen höhere Bußgelder als andernorts. Mehr zum Thema: Punkte, Bußgeld und Fahrverbot ab wann?

News Verbot von Benzin- und Dieselautos (Verbrennerverbot!) Diese Länder planen das Verbrenner-Verbot

Strafen bei Verstoß gegen Tempolimits im europäischen Ausland

Autofahrern, die mit dem Auto in Europa unterwegs sind und das jeweilige Tempolimit überschreiten, droht wie in Deutschland ein Bußgeld. Wichtig: Seit einigen Jahren gibt es innerhalb der EU ein Vollstreckungsabkommen. So können Geldbußen ab einer Bagatellgrenze von 70 Euro auch in Deutschland von den zuständigen Behörden vollstreckt werden. Dabei ist zu beachten: Auch wenn das eigentliche Bußgeld im europäischen Ausland geringer ausfällt, kommt noch eine Bearbeitungsgebühr hinzu, die miteingerechnet werden muss. Wer Strafzettel nach Verstößen gegen Tempolimits in Europa nicht bezahlt, muss mit einem Vollstreckungsverfahren rechnen. Mehr zum Thema: Darauf beim Mietwagen im Urlaub achten

Verkehrsrecht Bußgeld im Ausland: Das muss man wissen! Tipps zum Auslands-Bußgeldbescheid

Übersicht: Tempolimits für Pkw im EU-Ausland (Tabelle)

Innerorts Außerorts Schnellstraße Autobahn Bußgeld bei Verstoß Ausnahmen/Sonderregelungen Belgien 50 km/h 90 km/h 120 km/h 120 km/h ab 50 Euro In Flandern nur 70 km/h auf Landstraßen erlaubt Bulgarien 50 km/h 90 km/h - 130/140 km/h

je nach Beschilderung über 20 km/h zu schnell: ab 25 Euro Dänemark 50 km/h 80 km/h 80 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 135 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 300 Euro Estland 50 km/h 90 km/h - 110 km/h 20 km/h zu schnell: bis 120 Euro

über 50 km/h zu schnell: bis 800 Euro Für Fahranfänger gilt auf Autobahnen ein Tempolimit von 90 km/h Frankreich 50 km/h 80 km/h 110 km/h 130 km/h bis 20 km/h zu schnell: ab 135 Euro

mehr als 50 km/h zu schnell: 1500 Euro In den ersten drei Jahren nach Ausstellung des Führerscheins

und bei schlechten Witterungsbedingungen:

100 km/h auf Schnellstraßen, 110 km/h auf Autobahnen Finnland 50 km/h 80 - 100 km/h - 100 - 120 km/h bis 20 km/h zu schnell: ab 200 Euro

ab 21 km/h zu schnell: Tagessätze nach Einkommen reduzierte Tempolimits zwischen Ende Oktover und Ende Februar:

außerorts 80 km/h, auf Autobahnen 100 km/h Griechenland 50 km/h 90 km/h - 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 100 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 350 Euro Großbritannien 48 km/h 96 km/h - 112 km/h 20 km/h zu schnell: ab 110 Euro

über 50 km/h zu schnell: bis 2890 Euro Auf manche Verstöße erhalten Autofahrer 50 Prozent Rabatt, wenn sie innerhalb von 14 Tagen zahlen Irland 50 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h niedriger gehalten als in Deutschland Bei Verkehrszeichen am Straßenrand oder aufgemalt auf der Straße,

die "Slow", "Slower", "Very Slow" oder "Dead Slow" ausweisen muss die

Geschwindigkeit reduziert werden Italien 50 km/h 90 km/h 100 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 170 Euro

50 km/h zu schnell: ab 530 Euro In den ersten drei Jahren nach Ausstellung des Führerscheins:

90 km/h auf Schnellstraßen, 100 km/h auf Autobahnen (gilt auch für Ausländer!);

Bußgelder verdoppeln sich, wenn nach 60 Tagen nicht gezahlt wurde Kroatien 50 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: 69 - 138 Euro Unter 25-Jährige müssen immer 10 km/h langsamer fahren

als das erlaubte Tempolimit Liechtenstein 50 km/h 80 km/h 100 km/h - k. A. Litauen 50 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 10 Euro

mehr als 50 km/h zu schnell: ab 450 Euro reduzierte Tempolimits zwischen Ende Oktober und Ende März:

100 km/h auf Schnellstraßen, 110 km/h auf Autobahnen Luxemburg 50 km/h 90 km/h - 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 50 Euro

ab 50 km/h zu schnell: ab 145 Euro bei Nässe/schlechtem Wetter auf Autobahnen: 110 km/h Malta 50 km/h 80 km/h - 80 km/h ab 20 km/h zu schnell: ab 70 Euro Niederlande 50 km/h 80 km/h 100 km/h 130 km/h ab 20 km/h zu schnell: ab 172 Euro

ab 30 km/h zu schnell: ab 301 Euro

bis zu 50 km/h zu schnell: ab 300 Euro + Fahrverbot Norwegen 50 km/h 80 km/h 90 - 100 km/h 90 - 100 km/h 20 km/h zu schnell: ab 375 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 900 Euro Verstöße werden härter geahndet, wenn die vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h liegt Österreich 50 km/h 100 km/h 100 km/h 130 km/h ab 20 km/h zu schnell: ab 30 Euro

über 50 km/h zu schnell: bis zu 2180 Euro zwischen 22 und 5 Uhr auf den Autobahnen A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner) und A14 (Rheintal): 110 km/h Polen 50 km/h 90 km/h 120 km/h 140 km/h 20 km/h zu schnell: ab 25 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 120 Euro von 23 bis 5 Uhr: 60 km/h innerorts, in Wohngebieten 20 km/h Portugal 50 km/h 90 - 100 km/h 100 km/h 120 km/h 20 km/h zu schnell: ab 60 Euro Schweden 40 - 50 km/h 70 km/h 90 km/h 120 km/h 20 km/h zu schnell: ab 250 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 420 Euro Ausgeschilderte Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten, da Schweden das Tempolimit nicht einheitlich regelt Schweiz 50 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h 11 - 15 km/h zu schnell: ab 110 Euro

16 - 20 km/h zu schnell: ab 165 Euro In Gerichtsverfahren wird die Geldstrafe nach Einkommen berechnet

Wer mehr als 20 km/h zu schnell ist, muss mit Fahrverboten sowie einer Freiheits- oder Geldstrafe rechnen Serbien 50 km/h 80 km/ 100 km/h 120 km/h ab 20 km/h zu schnell: ab 25 Euro Slowenien 50 km/h 90 km/h 100 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 80 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 500 Euro Wird die Geldbuße sofort oder innerhalb von acht Tagen gezahlt, wird ein Rabatt von 50 Prozent gewährt Slowakei 60 km/h 90 km/h - 130 km/h 20 km/h zu schnell: 166 bis 830 Euro Spanien 50 km/h 90 - 100 km/h 100 km/h 120 km/h 20 km/h zu schnell: ab 100 Euro

50 km/h zu schnell: ab 600 Euro 20 Prozent Rabatt auf das Bußgeld, wenn innerhalb von 20 Tagen gezahlt wird Tschechien 50 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: ab 40 Euro

50 km/h zu schnell: ab 195 Euro Ungarn 50 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h 20 km/h zu schnell: bis 95 Euro

über 50 km/h zu schnell: ab 195 Euro Zypern 50 km/h 65 km/h 80 km/h 100 km/h ab 20 km/h zu schnell: ab 35 Euro Zeitlich begrenztes Hupverbot zwischen 21 und 6 Uhr

Quelle: Bußgeldkatalog Deutschland 2019 und avd.de (Automobilclub von Deutschland);

Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen für Motorräder, Wohnmobile und Gespanne können von den hier angegebenen Tempolimits für Pkw abweichen