Man nehme einen bewährten VW Bus wie den T7 Multivan und gestalte den Innenraum so variabel wie möglich. Das Ganze garniere man noch mit einem innovativen Aufstelldach. Fertig ist der Spacecamper Classic+ Multivan (2025).

Basis ist der 5173 mm lange VW T7 Multivan mit langen Überhängen. Komplett neu ist die Idee, selbst mit aufgestelltem Aufstelldach bis zu 120 km/h fahren zu können.

Bei schlechtem Wetter bleibt das Spülbecken einfach im Innenraum und kann dort genutzt werden. Zugleich ein gutes Beispiel für die Vielseitigkeit des Spacecamper-Multivan.

Innerhalb kürzester Zeit kann die Rückbank zu einem Bett mit einer Liegefläche von 120 x 200 cm verwandelt werden. Im Fahrbetrieb gibt es fünf Gurtplätze, zwei davon mit Isofix.

Der Spacecamper Classic+ Multivan soll die Variabilität, die maßgeschneiderte Heck- und Seitenmodule bekanntermaßen bieten, auch als Komplettausbau an den Tag legen. Die Serienversion kommt aber mit einem Standard-Aufstelldach, das während der Fahrt geschlossen bleiben muss.

Preis: Spacecamper Classic+ Multivan (2025) ab 79.500 Euro

Bis vor kurzem waren es vor allem einzelne Module, mit deren Hilfe die Darmstädter Campingbus-Manufaktur Spacecamper VW Bullis zu vollwertigen Campervans umgebaut hat. Neben dem Spacecamper Classic+ Ford auf Tourneo Custom-Basis sowie dessen VW-Pendant Caravelle wird nun auch die Langversion des VW T7 Multivan unter dem Namen Spacecamper Classic+ Multivan (2025) als Komplettausbau mit Aufstelldach angeboten.

Laut der auf der Webseite der hessischen Camper-Manufaktur einsehbaren Beispielkonfiguration sind für einen Spacecamper Classic+ Multivan (2025) in Kombination mit dem vom Ford-Umbau bekannten Aufstelldach und dem 150 PS (110 kW) leistenden TDI-Motor mit DSG-Getriebe mindestens 85.950 Euro zu zahlen. Wer auf das Aufstelldach verzichten kann, zahlt mindestens 79.500 Euro, die Plug-in-Hybride beginnen bei mindestens 97.950 Euro (Alle Preise: Stand September 2025). Für das Geld soll es auf 5173 mm Außenlänge einen ausgewachsenen Aufstelldachcamper mit viel Nutzwert und Variabilität bei einer Breite von 1941 mm geben.

Innenraum: variable Rückbank als Schlüssel

Der Spacecamper Classic+ Multivan (2025) bietet Platz für bis zu fünf Personen. Zu den drei Plätzen auf der Rückbank, von denen zwei über Isofix-Vorrichtungen für Kindersitze verfügen, gesellen sich dreh- und höhenverstellbare Sitze in der ersten Reihe. Zwei Schiebetüren erleichtern das Einsteigen und Beladen. Zentrales Element des Ausbaus ist, wie bei allen Modellen der Spacecamper-Familie, die äußerst variable Rückbank. Innerhalb kürzester Zeit kann sie zu einer Liegefläche von 120 x 200 cm verwandelt werden. Zudem ist sie in der Breite erweiterbar auf 136 cm. Ein Komfortbett im bekannten Aufstelldach mit Tellerfedern bietet eine zusätzliche Liegefläche von 114 x 205 cm.

Foto: Spacecamper

Gekocht wird beim Campingtrip auf einer schwenk- und herausnehmbaren Küche. Die Kombination aus Dreiflammen-Gaskocher und verstellbarem Tisch bietet viel Flexibilität. Die variabel nutzbare Schwenkküche kann im Innenraum wie auch im Freien benutzt werden. Dank der zweiten Schiebetür ist sie schnell ausgebaut.

Eine Kompressor-Kühlbox mit 35 l Fassungsvermögen – hier die besten Camping-Kühlboxen in unserem Test – hält Lebensmittel und Getränke frisch und wohltemperiert. Ohne feste Gasinstallation fehlt dem Van natürlich die Möglichkeit, Warmwasser zu erzeugen, daher müssen bis zu zwei Kaltwassertanks mit insgesamt 24 l Kapazität genügen. Wer gerne länger frei stehen möchte, bekommt eine zweite 200-Ah-Lithiumbatterie optional im Paket.

Ansonsten war dem Firmengründer und selbst überzeugten VW-Bus-Bewohner Ben Wawra wichtig, dass sich im Camper alles so umbauen lässt, dass selbst bei vier Personen an Bord niemand aussteigen muss, um aus der Bank ein Bett zu machen oder um den Esstisch auszuklappen – praktisch, wenn es draußen regnet. Alles klappt so um, auf oder weg, dass selbst die Beine meistens an Ort und Stelle bleiben dürfen. Der optional aus Echtholz angefertigte Ausbau ist dafür mit mehr Scharnieren als viele Konkurrenten ausgerüstet. Solide soll der Camper für vier aber dennoch sein.

Spacecamper Roof: Aufstelldach neu gedacht

Wer es nicht eilig hat, sollte in Erwägung ziehen, mit der Bestellung des Spacecamper Classic+ Multivan (2025) bis 2026 zu warten. Dann nämlich soll das neue, aufsehenerregende Aufstelldachkonzept Realität werden. Einen spannenden Einblick gewährt bereits heute die Studie namens Spacecamper Roof, die den Anspruch hat, "die Vorzüge von Dachzelt, Aufstelldach und Hochdach zu vereinen", so die Darmstädter:innen.

Foto: Spacecamper

Optisch und funktional betrachtet, ist das schlicht "Roof" genannte, 60 kg schwere Dach deutlich anders als handelsübliche Aufstelldächer aufgebaut: Es besteht aus Kunststoff mit Aluverstrebungen. Seitlich ist ein wasserdichter Balg angebracht. Außerdem ist es breiter als das Fahrzeug selbst. Durch die großzügige Dachluke (0,80 x 1,00 m) gelangt man ins Dachgeschoss. Die Stehhöhe bleibt über die gesamte Dachluken-Größe erhalten, selbst wenn oben schon zwei Personen im Bett liegen. Eben jenes bietet eine Liegefläche von 140 x 200 cm, die quer zur Fahrtrichtung angeordnet ist.

Durch die besondere Konstruktion und Bettanordnung bleibt die Dachluken-Öffnung frei. Im oberen Bereich auf Brusthöhe entsteht auf diese Weise ein begehbarer Kleiderschrank. "Das Spacecamper Roof kann ich einfach zu Hause komplett packen, mit gemachtem Bett und Kleidung in den Schränken und muss dann auf der Reise nichts mehr verändern", bringt Markus Riese, einer von zwei Firmengründern, die Idee dahinter auf den Punkt.

Weitere Besonderheit: Das Dach kann während der Fahrt bis 120 km/h geöffnet bleiben. Ist es komplett ausgefahren, ist das Fahrzeug 2,60 m hoch. Eingeklappt bleibt es laut Hersteller knapp unter der Zwei-Meter-Grenze, also der geradezu magischen Marke, wenn es beispielsweise um Maut- und Fährtarife – hier alles zur Pkw-Maut in Europa – sowie Höhenbegrenzung bei Parkhaus-Einfahrten geht. Das Einklappen soll laut Hersteller zügig und einfach von der Hand gehen. Zu allen Seiten hin lässt sich das Dach öffnen. Nach oben gewährt dann ein Dachfenster freien Blick in den Himmel.

Basisfahrzeug: VW T7 Multivan

Egal, für welche Konfiguration man sich entscheidet, als Basisfahrzeug für den Spacecamper Classic+ (2025) auf VW-Basis kommt stets der VW T7 Multivan mit langen Überhängen zum Einsatz. Antriebsseitig besteht die Wahl zwischen drei Aggregaten: zum einen der 2,0-l-Vierzylinder TDI mit 150 PS (110 kW) und 7-Gang-DSG, zum anderen der leistungsstärkere 2.0 TSI Benziner mit 204 PS (150 kW) und 7-Gang-DSG sowie als Topmotorisierung der allradgetriebene, 1.5 eHybrid genannten Plug-In-Hybrid-Antrieb, der einen 1,5-l -TSI-Motor mit einem Elektromotor kombiniert und daraus 245 PS (180 kW) Systemleistung holt.