Skoda Karoq gebraucht kaufen: Ratgeber

Es gibt gleich mehrere gute Nachrichten für Gebraucht­wagen-Interessierte in die­ser Klasse. Nicht nur weil das Kompakt-SUV Skoda Karoq jede Menge moder­nes Auto fürs Geld bietet – mehr dazu später. Beim Karoq handelt es sich ohnehin um eines der erfolg­reichsten Modelle aus Tschechien überhaupt. Mehr als 150.000 deut­sche Neuwagenkäufer:innen können nicht irren. Dementsprechend voll ist der Gebrauchtwagen­markt – was an dieser Stelle die zweite gute Nachricht ist. Es gibt nahezu jede Antriebsvariante mit jeder Farbe, Ausstattung oder Laufleistung. Das schafft reichlich Verhandlungsspielraum, auch wenn das Preisniveau nicht wirklich niedrig ist. Andersherum könnte man argu­mentieren: Gebrauchte Skoda Karoq gelten eben nicht ohne Grund als extrem wertstabil. Wie die GTÜ-Mängelstatistik in Bild neun belegt, ist die Karoq-Technik zudem solide.

Der Skoda Karoq positioniert sich in der tschechischen Modellpalette zwischen dem City-SUV Kamiq und dem Mittelklässler Kodiaq. Eine exakte VW-Entsprechung gibt es übrigens nicht: Mit 4,38 m ist der Karoq zwar rund 13 cm länger als der T-Roc, der Tiguan addiert aber in Generation zwei und drei nochmal mindestens zehn Zentimeter auf die Karoq-Länge. Entsprechend sieht es auch im Innenraum aus, wo der T-Roc spürbar enger geschnitten ist und weniger Beinfreiheit im Fond bietet als der Karoq.

Die Mitte der Antriebspalette ist die beste Wahl

Ein 2021er Einstiegsmodell (Skoda Karoq 1.0 TSI Active) mit knapp 50.000 km auf der Uhr bekommt man bereits ab rund 17.000 Euro. Damit hat er im Lauf der Zeit ge­rade 8000 Euro im Vergleich zum Neuwagenwert verloren. Wer et­was mehr ausgeben kann, sollte sich aber lieber für rund 20.000 Euro nach einem 1.5 TSI (min­destens Ambition-Ausstattung) umsehen (alle Preise: Stand Februar 2025). Der spritzige Turbovierzylinder passt nicht nur viel besser zum Karoq und zu nahezu allen Lebenslagen, auch die Ambition-Version prä­sentiert sich viel höherwertiger und praktischer als das nackte Active-Modell. Vor allem die vie­len Ablagen und Taschen sowie die bessere Sicherheitsausstat­tung sind ab Ambition an Bord. Ab Sommer 2021 verkaufte Skoda das empfehlenswerte Facelift-Mo­dell in Deutschland, das an vielen Stellen – etwa mit optionalen Ma­trix-Scheinwerfern – fein nachge­bessert wurde.

Wer auf der Suche nach mehr Hubraum und Leistung ist, kann auf die 2,0-l-Diesel und -Benziner zurückgreifen. Der 2.0 TDI leistet wahlweise 115 PS (85 kW) oder 150 PS (110 kW), wobei die stärkere Variante auch mit Allradantrieb verfügbar ist. Der 2.0 TSI bildet mit 190 PS (140 kW) die dynamische Speerspitze, entsprechend ist der 4x4-Zusatz obligatorisch.

Empfehlenswerte Antriebe für den Skoda Karoq Modell 1.5 TSI 2.0 TSI 4x4 2.0 TDI Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 1498 cm³ 1984 cm³ 1968 cm³ Leistung 110 kW/150 PS 140 kW/190 PS 110 kW/150 PS Drehmoment 250 Nm 320 Nm 340 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 6,5 l S 7,9 l S 5,5 l D Höchstgeschw. 211 km/h 221 km/h 209 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Skoda Karoq

Modell 1.5 TSI 2.0 TSI 4x4 2.0 TDI 2021 17.129 € / 45.000 km 20.765 € / 45.000 km 22.888 € / 55.000 km 2022 18.366 € / 34.000 km 22.270 € / 34.000 km 24.291 € / 44.000 km 2023 20.139 € / 23.000 km 24.417 € / 23.000 km 26.360 € / 33.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Februar 2025