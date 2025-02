Ist ein gebrauchter i30 eine praktische Golf-Alternative?

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Kompaktsportler i30 N wurde 2017 eingeführt und lief bereits 2024 aus, trotzdem hat er sich in diesem kurzen Zeitraum eine nennenswerte Fangemeinde erarbeitet.

Das Platzangebot kann sich trotz der kompakten Außenmaße auch in zweiter Reihe sehen lassen.

Hierzulande dominiert der VW Golf das Kompaktsegment – aber es gibt auch interessante Alternativen aus Fernost. Eine davon ist der Hyundai i30, der 2024 ein Facelift bekam und dadurch als Gebrauchtwagen noch attraktiver wird.

Positiv Gute Raumausnutzung, umfangreiche Ausstattung, gutes Infotainment, feine Verarbeitung und attraktive Preise Negativ Federungskomfort, Kupplung (iMT) gewöhnungsbedürftig

Kompakte Fünftürer scheinen aus der Mode zu kommen, zu sehr haben sich SUV auch in dieser Größenordnung verbreitet. Dabei bieten moderne Kompakte ohne SUV-Gene alles, was es für ein erfolgreiches Bewältigen des Alltags braucht, von einer ordentlichen Ausstattungsvielfalt bis hin zu sparsamen Motoren. Und wenn man einen Blick ins Segment der kompakten Fünftürer wirft, wirkt nicht nur der Wolfsburger Klassiker VW Golf wie ein guter Deal. Eine Alternative aus Südkorea ist der Hyundai i30, dessen dritte Generation 2017 startete und 2021 respektive 2024 Facelifts erhielt (Hier gehts zum 2024er Facelift).

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der VW Golf 8 (2024) im Video:

Hyundai i30 gebraucht kaufen: Ratgeber

Selbst einen direkten Vergleich mit dem Golf muss der Hyundai i30 spätestens seit dem Facelift von 2021 nicht mehr scheuen – abgesehen vom unerreichten Federungskomfort des VW mit adaptiven Dämpfern (DCC). Vier Erwachsene dürfen sich im i30 jedenfalls auf viel Bewegungs­freiheit, ein großes Gepäckfach und moderne Ausstattungsdetails freuen. Mit dem 2021er-Facelift wurde das Cockpit digitaler, was technisch gesehen kaum Vorteile zum 2020er-Jahrgang bringt. So oder so lässt sich das Cockpit sehr gut ablesen und bedienen.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Mit 395 bis 1301 l bietet der Hyundai i30 einen stattlichen Kofferraum, die Schrägheck-Limousine i30 Fastback legt mit 450 bis 1351 eine Schippe drauf. Am meisten Ladung passt in den Kombi, der mit 602 bis 1650 l aufwartet. Fairerweise muss jedoch erwähnt werden, dass die Mildhybrid-Technik in manchen Modellen den Kofferraumboden etwas anhebt und das Volumen verkleinert. Unter dem Boden versteckt sich beispielsweise beim 1.0 T-GDI der 48-V-Akku, der elektrisch mit dem Riemen-Star­tergenerator verbunden ist und gelegentliches Segeln ermöglicht.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Ebenfalls installiert ist in den Mildhybrid-Varianten des Hyundai i30 das Hyundai iMT, was für "intelli­gent Manual Transmission" steht. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich eine elektronisch gesteuerte Kupplung mit etwas ungewohnter Bedienung. Gerade bei den ersten Kuppel-Versuchen fällt schnell auf, dass es keine mechanische Verbindung zwischen Pedal und Kupplung gibt. Mit etwas Übung gelingen aber auch mit dem iMT sanfte Anfahrmanöver. Schalt­faule greifen ohnehin zum Dop­pelkupplungsgetriebe. Die sparsamsten Motoren für den Hyundai i30 sind der bereits erwähnte Dreizylinder im 1.0 T-GDI und der Die­sel 1.6 CRDi. Auf den verzichtet Hyundai seit 2022. Wer einen ähn­lich kräftigen Antrieb diesseits des 250 PS (184 kW) starken i30 N sucht, ist mit dem 1.5 T-GDI mit 160 PS (118 kW) gut beraten. Der passt zum straffen Fahrwerk und hält sich beim Ver­brauch zurück. Die Mängelstatistik der GTÜ-Hauptuntersuchung ist in Bild 10 zu finden.

Empfehlenswerte Antriebe für den Hyundai i30 (2021) Modell 1.0 T-GDI 1.5 T-GDI 1.6 CRDi Zylinder/Ventile pro Z. 3/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 998 cm³ 1482 cm³ 1582 cm³ Leistung 88 kW/120 PS 118 kW/160 PS 100 kW/136 PS Drehmoment 172 Nm 253 Nm 280 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,5 l S 5,7 l S 4,1 l D Höchstgeschw. 196 km/h 210 km/h 200 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Hyundai i30

Modell 1.0 T-GDI 1.5 T-GDI 1.6 CRDi 2020 13.795 € / 57.000 km 14.852 € / 57.000 km 14.852 € / 85.000 km 2021 14.772 € / 46.000 km 16.699 € / 46.000 km 15.765 € / 69.000 km 2022 16.937 € / 35.000 km 18.120 € / 35.000 km nicht mehr angeboten Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: August 2024