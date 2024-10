Dann startet die Klassikermesse

Die Techno Classica gehört zu den bedeutendsten Oldtimermessen weltweit und öffnet vom 3. bis 7. April 2024 in Essen wieder ihre Pforten. Wir nennen die genauen Öffnungszeiten der Termine und verraten die Ticketpreise.

Ob gewerbetreibend oder einfach Auto-Fan: Bei der Techno Classica in Essen kommen alle mit auch nur einem Tröpfchen Benzin im Blut auf ihre Kosten. Das gilt auch 2024, wenn die Klassikermesse im Zeitraum vom 3. bis zum 7. April 2024 zum bereits 34. Mal steigt. Etwa 1250 Aussteller stehen schon fest, darunter nahezu alle namhaften europäischen Automobilhersteller sowie gut 200 Clubs, unzählige Betriebe und Händler, die insgesamt 2700 Fahrzeuge und noch viel mehr auomobiles Accessoire zum Verkauf anbieten. Insgesamt stehen dafür 120.000 m2 bereit, die auf zehn Hallen, die Grugahalle und vier Außengelände verteilt sind. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Termin und Ticketpreise der Techno Classica 2024

Am Mittwoch, 3. April 2024, beginnt die Techno Classica wie üblich mit einem Vorschautag, der mit einem Ticketpreis von 50 Euro (keine Ermäßigung möglich) deutlich teurer als die folgenden Termine ausfällt. Von 13 bis 20 Uhr haben die Hallen dann geöffnet. Am Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag lauten die Öffnungszeiten 9 bis 18 Uhr. Nur am Freitag können Besuchende abends eine Stunde länger die Messe erkunden.

Erwachsene zahlen von Donnerstag bis Sonntag für die Tageskarte 28 Euro, Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren, Schüler:innen, Auszubildende, Studierende sowie Menschen mit Behindertenausweis müssen 20 Euro blechen. Fünf Euro weniger zahlen Kinder von acht bis elf Jahren. Kinder unter acht Jahren kommen in Begleitung Erwachsener kostenlos in die Messehallen. Eltern mit bis zu drei Kindern unter zwölf Jahren können das Familien-Ticket für 70 Euro wählen (alle Preise Stand: Februar 2024).