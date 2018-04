Der Renault Master deckt das Segment der Transporter bei den Franzosen ab und ist in über 350 Varianten erhältlich. Der Master Bus bietet beispielsweise Sitzplätze für bis zu 17 Personen, während der Kastenwagen über ein Laderaumvolumen von bis zu 11,85 Kubikmeter verfügt. Die Dieselmotoren bieten zwischen 110 und 170 PS Leistung. Mit dem Renault Master Z.E. steigen die Franzosen in die Welt der Elektro-Transporter ein. Der Master Z.E. hat eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern und eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Der Transporter ist in verschiedenen Aufbauarten erhältlich, sein maximales Zuladegewicht beträgt 1377 Kilogramm. Für eine leichte Bedienung verfügt der E-Transporter über ein integriertes Infotainmentsystem mit Smartphone-Connectivity. Der Einstiegspreis für den Master Z.E. beginnt bei 59.900 Euro.