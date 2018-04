Dabei passt sich die Front aber an die Pendants von Mégane und Talisman an.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2019 Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung k.A. Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis k.A.

Der Renault Clio Nummer fünf rollt zur Heimpremiere auf den Autosalon Paris im Herbst 2018. Wir verraten, was uns beim Kleinwagen erwartet und zeigen erste Erlkönig-Fotos!

Für die fünfte Generation des Renault Clio bildet der Autosalon Paris 2018 (4. bis 14. Oktober) den passenden Rahmen – sechs Jahre, nachdem der Vorläufer zu den Händlern kam. Die durch den seit 2009 amtierenden Designchef Laurens van den Acker eingeführte Renault-Formensprache mit dem riesigen Marken-Rhombus und der stark skultupural gestalteten Karosserie führt auch der neue Kleinwagen der Franzosen weiter. Dabei passt sich die Front aber an die Pendants von Mégane und Talisman an, der Kühlergrill wird größer und die Scheinwerfer erhalten das charakteristische Tagfahrlicht, das im Bogen in die Stoßstange führt. Basis des Cityflitzers ist eine Weiterentwicklung der aktuellen Plattform, die den Namen CMF-B trägt und auch den Micra von Bündnispartner Nissan unterbaut. Treiben den Vorgänger Benzin- und Dieselmotoren mit 0,9 bis 1,6 Liter Hubraum und zwischen 65 und 220 PS (R.S.) an, wird die Motorenpalette des Renault Clio vorerst ein Leistungsspektrum von 75 bis 120 PS abdecken.

Neuheiten Renault Clio R.S.18: Preis & Motor Clio-Sondermodell R.S.18

Renault Alpina A110 im Fahrbericht (Video):

Renault Clio auf Autosalon Paris 2018

Zwei Benziner, der 0,9-Liter-Dreizylinder mit aktuell 90 PS und ein neuer, mit Mercedes und Nissan entwickelter 1,3-Liter-Vierzylinder mit Turboaufladung, sowie ein 110 PS starker 1,5-Liter-Turbodiesel gelten dabei als gesetzt. Erstmalig könnte im Renault Clio auch eine 48-Volt-Technik zum Einsatz kommen, sodass der Franzose zum Mildhybriden wird. Auch ein Neuauflage des R.S. ist durchaus wahrscheinlich. Der Marktstart des Renault Clio dürfte schon kurz nach der Premiere auf dem Pariser Autosalon im Herbst 2018 erfolgen, wir rechnen mit Anfang 2019.

Dauertest Renault Mégane: Test über 100.000 km 100.000 km im Renault Mégane

von Stefan Miete und Alexander Koch